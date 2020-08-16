الديون المستحقة للحكومة ارتفعت 100 مليون دينار رغم جهود التحصيل!

الأولى

تتجه الحكومة لوضع آليات أكثر تشدداً لتحصيل ديونها المستحقة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة أظهرت أرقام الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2019/2020 ارتفاعاً في بند الديون المستحقة للحكومة بواقع 100 مليون، بالغة 1.6 مليار دينار مقابل 1.5 مليار بنهاية العام المالي 2018/2019. (طالع ص 08)

وأشارت البيانات إلى أن تحصيل الديون يستلزم اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مضيفة أن قطع الخدمة وربط تحصيل الديون بالخدمات المقدمة للمستفيدين لم يعد مجدياً ويجب اتخاذ إجراءات مختلفة، خاصة وأن الايرادات النفطية تراجعت بواقع 3 مليارات دينار بنهاية العام المالي 2019/2020، حيث بلغت 15.4 ملياراً بنهاية 2019/2020 مقارنة بحوالي 18.4 ملياراً.