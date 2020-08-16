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8 بلاغات جديدة ضد مشاهير بتهمة غسل الأموال


تأكيدا لما نشرته النهار كشف مصدر مطلع ان النيابة العامة استقبلت 8 بلاغات جديدة من وحدة التحريات المالية ضد مشاهير السوشيال ميديا و اخرين بتهمة تضخم حساباتهم البنكية و شبهة غسل الأموال ومن بين البلاغات 3 من مشاهير السوشيال ميديا وهم ع . ج و س . ق و ع . ع ، حيث ستصدر النيابة العامة في وقت لاحق قرارا بشأنهم .
ووفق المصدر فان وحدة التحريات المالية لاتزال تنظر في العديد من الملفات و جار الانتهاء منها و إحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها، حيث جاءت تلك التحريات بعد أن تم فحص حساباتهم البنكية و تبين ايداع أموال مشبوهة .


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