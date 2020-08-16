منع حلاقة اللحية والحف والماكياج والصنفرة في «الصالونات»!

الأولى

مع اعادة فتح صالونات الحلاقة الثلاثاء المقبل تزامنا مع تدشين المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية أصدرت وزارة الصحة مجموعة من الارشادات اللازم اتباعها داخل الصالونات ومحال الحلاقة، حيث دعت الى حجز مواعيد للزبائن، واعلامهم بجميع الاجراءات الاحترازية قبل القدوم الى مواعيدهم.

واوجبت عند اخذ المواعيد الاستفسار عن الحالة الصحية للزبون وفي حال كان يعاني من اي اعراض مرضية لا يسمح له بالدخول مع تشجيع المراجعين على استخدام وسائل الدفع الالكترونية.

ومنعت الارشادات منعاً باتاً تقديم الخدمات التي تتطلب ملامسة الوجه مثل: حلاقة الذقن، اللحية والحف وصنفرة الوجه وصبغ الحواجب ووضع الماكياج وغيرها مع منع الانشطة والاماكن المشتركة ومنع تقديم خدمات الحمام المغربي أو التركي والجاكوزي والسونا والمساج وضرورة استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الإمكان مثل أدوات العناية بالأظافر.

وشجعت الوزارة الزبائن على استخدام الادوات الخاصة بهم للحلاقة والعناية بالأظافر وغيرها داعية الحلاقين الى تعقيم الأدوات بشكل دقيق بعد كل زبون وعدم تقديم الخدمات المنزلية في الوقت الراهن.

ودعت الى تحضير وتخزين المطهرات المعتمدة وتطهير اماكن الاستراحة ومقاعد الزبائن ومقابض الأبواب والسلالم والشبابيك واسطح الطاولات والمكاتب وازرار المصاعد ونقاط الدفع.

ودعت الى ارتداء الكمام او غطاء للانف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة، موجبة على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي بالاضافة الى القفازات والسوار الواقي عند الاقتراب والتعامل المباشر مع الزبون مع توفير معدات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كاف وتبديل معدات الحماية الشخصية بعد التعامل مع اي زبون والتخلص من معدات الحماية الشخصية بالطريقة الصحيحة تماشياً مع قوانين حماية البيئة، واستخدام سلة النفايات التي تفتح بالقدم او بدون لمس.

واكدت على جميع الموظفين غسل اليدين جيدا بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الاقل قبل استخدام المعدات وبعد التعامل مع الزبون وقبل ارتداء وبعد نزع القفازات والكمامات، وتوفير معقمات الايدي بشكل كافِ لتكون بمتناول الجميع.