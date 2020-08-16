«الصحة»: شفاء 779 وإصابة 512 بـ«كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 75697 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498 .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـكونا ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد -19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7680 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3356 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 555937 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 779 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67519 .