تمديد فترة استقبال «كويتيون بلا رواتب» حتى الخميس

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اعلن وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب تمديد فترة استقبال طلبات «كويتيون بلا رواتب» المتضررين من جائحة كورونا اسبوعا لتنتهي يوم الخميس المقبل. وأوضح في تصريح صحافي ان التمديد جاء نظرا للاقبال الشديد على التسجيل، مشيرا الى ان التمديد سيعطي اللجنة المعنية فرصة استقبال المزيد من الطلبات والانتهاء من حصرها وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية بالملفات التي تدخل في اختصاصها لمعالجتها وفقا للقوانين المعمول بها لدى كل جهة.

وأعرب شعيب عن امله في ان تسارع شريحة «كويتيون بلا رواتب» الى التسجيل في المنصة قبل انتهاء فترة التمديد ليتسنى بحث طلباتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، مؤكدا ان تطبيق المنصة الالكترونية متوافر ومتاح للجميع.