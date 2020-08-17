نائب الأمير استقبل الغانم والخالد والمطاوعة

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ الدكتور احمد الناصر.

