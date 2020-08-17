القيادة السياسية هنأت إندونيسيا وعزَّت الرئيس الأميركي

وطن النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعازي سموه وصادق مواساتهما بوفاة أخيه روبرت ترامب راجين له الرحمة ولفخامته وأسرته جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة وتعزية مماثلتين.

