الناصر تسلَّم أوراق اعتماد سفيري إسبانيا والهند

وطن النهار

تسلم الشيخ د. احمد الناصر وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة إسبانيا الصديقة لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلا.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

وتسلَّم الشيخ الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند الصديقة لدى الكويت سيبي جورج.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تمنياته للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

