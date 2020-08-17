الجسر الجوي الكويتي يتواصل لمساعدة ضحايا مرفأ بيروت

وطن النهار

واصل الجسر الجوي الاغاثي الكويتي نشاطه في دعم لبنان لليوم الـ11 على التوالي بوصول طائرتين تابعتين للقوة الجوية الكويتية محملتين بنحو 66 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وبذلك يكون مجموع الطائرات المشكلة للجسر الجوي الكويتي لدعم لبنان حتى اليوم 18 طائرة قامت بنقل ما يقدر بـ820 طنا من الاحتياجات التي سارعت الكويت الى تقديمها للشعب اللبناني الشقيق فور وقوع انفجار بيروت في الرابع من الشهر الجاري الذي خلف اكثر من 170 قتيلا وستة الاف جريح.

ومن جانبه قال المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين لـ(كونا): ان السفارة تقوم بموازاة متابعتها للجسر الجوي الانساني المتواصل من دون انقطاع منذ 11 يوما بالتنسيق مع لبنان للوقوف على احتياجاتها لاحتواء الاثار المترتبة على انفجار مرفأ بيروت.

واضاف «استكمالا للجهود الحثيثة التي تقوم بها السفارة فإننا على اتصال مباشر مع السلطات المعنية في لبنان لمواكبة تأمين ايصال الاجهزة والمعدات الطبية والوقائية والاستشفائية لمستحقيها من المتضررين».

ولفت الى ان السفارة تقوم كذلك «بتسيير الجهود لجمعية الهلال الاحمر الكويتي المتواجدة ميدانيا وبفعالية في موقع الحدث».

وزاد: استقبلنا طائرتين اضافيتين محملتين بنحو 66 طنا من الشحنات التموينية» مشيرا الى ان اجمالي ما أهدته الكويت الى لبنان بلغ 820 طنا.

واعتبر ان هذه الاهداءات «تؤكد انسانية المنطلق والمسار والهدف بوقفة دعم ومساندة في ظرف دقيق نوقن بقدرة لبنان على تجاوزه باقتدار وبفعالية المساعي الخيرة للكويت وجميع الاشقاء والاصدقاء».

