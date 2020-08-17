صالح الخروصي سفيراً لسلطنة عُمان لدى البلاد

وطن النهار

وصل السفير الجديد لسلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت لتقديم أوراق اعتماده سفيرا لبلده في البلاد.

السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي، من مواليد ولاية العوابي في 17 فبراير 1970.

خريج كلية الآداب / قسم التاريخ من جامعة السلطان قابوس 1991. حاصل على الماجستير في التاريخ الحديث من جامعة بغداد، ثم الدكتوراة من جامعة الجزائر في عام 2011.

التحق بوزارة الخارجية العمانية في 23 فبراير 1992، وعمل في عدة دوائر منها : القنصلية والافريقية والإعلامية حيث عين نائباً لرئيس الدائرة ثم رئيسا لمكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

عمل في عدد من بعثات السلطنة الدبلوماسية في الخارج، وتم تعيينه نائبا لرئيس البعثة في بغداد والجزائر وفيينا.

مثـل السلطنة وترأس وفودها في مؤتمرات اقليمية ودولية.

في الجوانب الاكاديمية عمل بصفة استاذ زائر في الجامعة العربية المفتوحة /فرع مسقط للعام الاكاديمي 2012/2011. كما شارك بصفة محاضر في الدورات التي عقدها المعهد الدبلوماسي العماني خلال الفترة من 2003 حتى 2017. وبذات الصفة شارك في الدورات التي عقدها معهد الدراسات الدفاعية بوزارة الدفاع العمانية، وأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وجهات حكومية اخرى.

ترأس بعض الجلسات وشارك في المؤتمرات التي دأبت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان على اقامتها سنويا وهي تُعنى بالتاريخ الفكري والحضاري العماني والانساني، وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2018. وفي ذات السياق شارك في فعاليات مركز السلطان قابوس للثقافة والعلوم.

أصدر مجموعة من الكتب والمقالات والدراسات في مجالات مختلفة كالسياسية والدبلوماسية والاعلام والتاريخ.

