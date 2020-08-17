أصحاب شركات التاكسي اعتصموا أمام «الداخلية»

وطن النهار

«يا فرحة ما تمت».. هكذا كان لسان حال اصحاب شركات تاكسي الجوال الذين نظموا اعتصاما امس امام مبنى وزارة الداخلية في منطقة صبحان، مطالبين بالغاء قرار الراكب الواحد الذي وصفوه انه قاسٍ، وسيكون سبباً في اغلاق نحو 300 شركة وازالتها من الخارطة.

اصحاب شركات التاكسي ناشدوا المسؤولين السماح بتحميل اكثر من راكب ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مكفوليهم، وتجاه اسرهم بعد ان تقلص العائد المادي الى ما دون الربع تقريبا، وهو ما لا يفي بمصاريف التكاسي فضلا عن احتياجات العوائل التي تعتمد عليها بعد الله تعالى.

ولفت هؤلاء الى ان اغلبية العاملين على التكاسي فضلوا بقاءها هامدة امم الشركات ولجأوا الى نقل الركاب بسياراتهم الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون الراكب الواحد، ومن ثم تزيد مكاسبهم في الوقت الذي تتدنى او تتبخر فيه عوائد اصحاب الشركات.

وتساءل المعتصمون: اذا كانت التكاسي تلتزم التزاما كاملا بالاجراءات الصحية ومنها القفازات والكمامات، واذا كانت السيارات الخاصة تجوب الشوارع وبداخل الواحدة منها 3، 4 افراد فلماذا يتم حرمان شركات التكاسي مما يتمتع به الاخرون؟

والى متى سيظل قرار الراكب الواحد سيفا مصلتا على الرقاب يحرمنا من الرزق الحلال، ويتيح في الوقت نفسه لاصحاب السيارات الخاصة ان يقوموا مقامنا ويؤدوا عملنا من دون اي خوف من القانون؟ وختموا بقولهم: فرحنا في البداية باستئناف النشاط ولكنها فرحة لم تتم، فهل يكملها مسؤولو الداخلية ويلغوا قرار الراكب الواحد؟

