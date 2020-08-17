«الصحة» سياراتنا مستأجرة ولا مسؤولية عليها خارج الدوام الرسمي

وطن النهار

في رد لوزارة الصحة بشأن ما تم تداوله من مقطع فيديو حول سوء استخدام احدى المركبات التي تحمل ملصق وزارة الصحة عن طريق قيام سائقها بتحميلها بالاسماك، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية والمشاريع م. ابراهيم النهام ان السيارة مستأجرة مع سائقها لمدة 8 ساعات يوميا عدا أيام العطل الرسمية وذلك بموجب عقد استئجار مبرم بين الوزارة وإحدى شركات السيارات. وأوضح في بيان صحافي انه طبقا للشروط فانه لا علاقة للوزارة بهذه السيارات خارج ساعات العمل المتعاقد عليها الا أن الشركة مسؤولة قانونيا عن سلوكيات السائق التابع لها على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

وشدد على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة واحالت الموضوع للتحقيق، كما تعهدت الشركة بمتابعة سلوكيات سائقيها وعدم استخدام السيارات المتعاقد عليها التي تحمل شعار الوزارة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.

