المقصيد: ترشيحات الوظائف الإشرافية لسد الشواغر في المدارس

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، نشرة عامة إلى مديري عموم المناطق التعليمية ومدير عام إدارة التعليم الخاص ومدير إدارة التعليم الديني بشأن الترشيحات للوظائف الإشرافية لوظيفة مدير ومدير مساعد لجميع المراحل التعليمية وذلك لسد الشواغر في بعض المدارس.

ووجه المقصيد المديرين بالإيعاز لمن يلزم نحو البدء في استطلاع رغبات المرشحين لكل الوظائف الإشرافية التعليمية بجميع المراحل (مدير مدرسة- مدير مساعد) وتحري الدقة عند إعداد البيانات طبقا للشروط والضوابط.

وأكد مراعاة أن يحتسب العام الدراسي 2019- 2020 حتى تاريخ 31 أكتوبر ضمن سنوات الخبرة، وأن يكون المرشح قد حصل على تقرير كفاءة (امتياز) لآخر عامين دراسيين، مشيرا إلى عدم جواز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة حسب القرار الوزاري، وترسل كل الترشيحات الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر ????.

ونوه المقصيد على المناطق التعليمية بتعميم النشرة على جميع مدارس التعليم العام ورياض الأطفال والتوقيع بالعلم من الهيئتين التعليمية والإشرافية والاحتفاظ بتلك التواقيع لمدة عام.

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية، استكمال بقية الترشيحات للوظائف التعليمية الاشرافية (رئيس قسم- موجه فني) بعد الانتهاء من مقابلات الوظائف الإشرافية للناجحين في الاختبارات الالكترونية السابقة ولم تتم مقابلتهم جراء جائحة «كوفيد- 19».

