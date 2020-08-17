«المرأة للتنمية والسلام» يطلق المنتدى «الخليجي للتعليم عن بُعد»

وطن النهار

ينظم معهد المرأة للتنمية والسلام «المنتدى الخليجي الافتراضي الاول للتعليم عن بعد.. ما له وما عليه.. وتجارب» في الفترة من 17-19 اغسطس الحالي عبر منصة Zoom، وقالت رئيسة المنتدى كوثر عبدالله الجوعان رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام انه بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. سعود الحربي يفتتح اليوم «المنتدى الخليجي» الذي يأتي في وقت مهم تشهده منطقتنا ويشهده العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الجوعان أن التعليم عن بعد خاصة في زمن الجائحة يعتبر هو المخرج السليم والمطلوب بما يؤديه من دور ريادي يجعل التعليم مستمراً، مشيرة إلى أن مبادرة معهد المرأة للتنمية والسلام تأتي ضمن الخطة الشاملة لأنشطته الدائمة بأن يضع قضية التعليم على قمة أولوياته وجزءاً رئيساً من تطلعاتنا لخدمة المجتمع وتوجيه الأنظار المسؤولة عن العملية التعليمية وهذا واجب وطني.

وأوضحت الجوعان بأن المنتدى يرتكز على أربعة محاور مهمة بالإضافة إلى ورشتي عمل. وهذه المحاور هي: التعرف على تداعيات انتشار جائحة كورونا على العملية التعليمية، والتعرف على أنواع التعليم عن بعد (متزامن- غير متزامن)، والتعرف على معايير وأدوات التعليم عن بعد، والنظر في تحديات ومخاطر أنواع التعليم عن بعد، بالاضافة الى الاطلاع على تجارب دول الخليج في التعليم عن بعد.

وأضافت: أما ورش العمل فهي: ورشة عمل للتدريب على افضل الممارسات في استخدام منصة مايكرو سوفت تيمز للتعليم المتزامن، وورشة عمل «أساسيات توظيف برنامج Microsoft Teams» مايكرو سوفت تيمز» في العملية التعليمية»

وبينت الجوعان أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم ومجالاته المختلفة ذات الصلة بالتعليم، والتعليم يتسق مع أهداف الدولة لبناء بيئة تعليمية جديدة تتسق والوضع الحالي الذي يعيشه العال ونحن جزء منه، لهذا فإن دمج التكنولوجيا بنجاح في التعليم ليس أمراً صعبا وإن تأخرنا كثيراً.

وأضافت: يأتي أهمية هذا المنتدى الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشخصياته المتخصصة والمهمة من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية الكويتية ونخبة من مسؤولي التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت: «ان ما يميز هذا المنتدى هو دعوة الأخوة الأشقاء من دول مجلس التعاون لتقديم تجارب حكوماتهم في التعليم عن بعد أثناء الجائحة وما بعدها من خطط واستراتيجيات، متقدمة بالشكر لفريق معهد المرأة للتنمية والسلام، وإلى جميع القطاعات التربوية والأخوة الأكاديميين الذين لم يبخلوا بخبراتهم على معهد المرأة للتنمية والسلام في هذا المجال.

