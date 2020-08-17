بلدية الأحمدي أغلقت 14 محلاً وحررت 128 مخالفة

وطن النهار

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي سعود الدبوس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الادارات بفرع بلدية المحافظة خلال يوليو الماضي، من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية. وأشار في تصريح صحافي الى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توجيه 380 تنبيها وانذارا وتعهدات لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 128 مخالفة، واغلاق 14 محلا فضلا عن تحرير 168 مخالفة لأنشطة أخرى. ولفت الى أنه تم رفع 117 مركبة مهملة وسكراباً، والافراج عن 174 سيارة، كما تمت متابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم 153987 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركه الى جانب ازالة 101 مخيم وشبرات أسواق غنم. وأكد انه تم رفع وازالة 5 إعلانات مناسبات تشوه المنظر الجمالي وتعمل على اعاقة الرؤية تمت اقامتها على أملاك الدولة من دون ترخيص.