هيئة الزراعة: استئناف استيراد الطيور الحية من النمسا

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس الأحد قرارا بالسماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية من النمسا لخلوها من مرض حمى النيل المغربي. وأكدت الهيئة في بيان صحافي ضرورة خضوع كل الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لاجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراء المنصوص عليه في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت انه سيتم رفض الارساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية في ذلك. وأشارت إلى أنها أصدرت قرارا بفرض حظر مؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من استراليا (فكتوريا) وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.