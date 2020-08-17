الفضل: حجِّموا صلاحيات السلطات الصحية

وطن النهار

انتقد النائب احمد الفضل قرار مجلس الوزراء الخاص باعادة افتتاح صالونات الحلاقة والمقاهي والمعاهد الصحية لأن الشيطان يكمن في تفاصيل كتيب الارشادات الصحية الذي يدعو الى الضحك والاستياء الشديد وهو ما حذرنا منه سابقا.

وقال الفضل في تصريح للصحافيين فهل يعقل من اعادة افتتاح حلاق لا يحلق وخباز لا يخبز، مشيرة الى ان هذه الاشتراطات وضعت لتكسر ولن ألوم من يقدم على كسرها لأنها غير قابلة للتطبيق فمن اراد ان يطاع عليه ان يطلب المستطاع.

وتساءل عن اسباب وضع هذه الاشتراطات ومدى ملاءمتها للضوابط الصحية فكيف لمن يلعب الرياضة ان يرتدي الكمام فهو شيء غريب يفسد كل ما هو جميل اقدم عليه مجلس الوزراء من خلال تفاصيل الاشتراطات الصحية.

وأضاف الفضل ان السماح لهذا الأنشطة باعادة الافتتاح مرة اخرى سيلزمهم بدفع الايجارات كاملة في حين لن تجد هذه الأنشطة اقبالا من زبائنهم في ظل وجود هذه الاشتراطات الصحية وهل هذه الضوابط هي المطبقة في دول العالم ام من وضعها لا يعيش معنا في الكويت.

ودعا الفضل مجلس الوزراء الى تحجيم السلطات الصحية لأنهم غير مندمجين مع الواقع من خلال وضع قرارات غير منطقية وان كان الواجب منهم الاستشارة كأقل تقدير قبل اصدار مثل هذه الضوابط فما يحدث لا يعد عمل حكومات تهتم باقتصادها وصغار مستثمريها، متمنياً من رئيس مجلس الوزراء والبقية العاقلة في مجلس الوزراء استدعاء السلطات الصحية وتغيير هذا الأمر فمن يرد ارتياد هذه الأماكن فليعلم ان هناك نسبة مخاطرة فموضوع الحظر لم يعد مقبولاً فأنقذوا البقية الباقية من هذا القطاع لأنها تفنى.

وأشار الفضل الى دراسة نشرتها احدى الصحف في السابق تبين حالات الوفيات بالجملة بين الكويتيين مقارنة بالفترات السابقة من عام 2018/2019 وسبق ان اعددنا دراسة حتى منتصف مايو الماضي وردت السلطات الصحية عليها بأن السبب في عدم وجود فارق كبير بين اعداد الوفيات بين السنوات بان المرض لم ينتشر بين الكويتيين خلال فترة الدراسة وعن كان السبب غير مقنع اخذناه على حسن الظن وانتظرنا اما الأن فقد ارتفعت نسبة الكويتيين بين الاصابات بعدما استشرى فيروس كورونا بينهم وقمنا بتحديث هذه الدراسة من بداية العام وحتى منتصف شهر اغسطس الحالي فاتضح ان اجمالي الوفيات في عام 2018 بلغ 1474 حالة و1508 حالات في 2019 اما في عامنا الحالي فقد بلغ عدد الوفيات 1347 حالة من الكويتيين فقط ولنفس الفترة من الأعوام الثلاثة.

وقال ان عدد الوفيات خلال الفترة الماضية من العام الحالي هي الأقل مقارنة في نفس الفترة من الأعوام السابقة لذلك لن الوم من يشكك في مدى فداحة هذا الفيروس وهل الاجراءات التي يتم اتخاذها مبالغ فيها ام لا؟

وبين الفضل ان اغلب مناحي الحياة فتحت في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية اما في الكويت فنحن من طبق اطول حظر في العالم ومع ذلك الأعداد في تزايد وبالتالي فلم يكن الحظر مجدياً على المستوى الصحي.

وشكر الفضل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والوزراء على تفاعلهم مع المطالبات وتعاونهم مع اعادة فتح الاعمال مرة اخرى الذي امر باعادة بعض الأنشطة وفق الاشتراطات الصحية.

