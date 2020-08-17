جاسر الجاسر.. ابن بار للكويت سيظل خالداً في الذاكرة

وطن النهار

حلّت أمس الأحد السادس عشر من شهر اغسطس الحالي، الذكرى الثامنة عشرة على رحيل المغفور له النائب السابق جاسر خالد الجاسر، ابن الكويت البار الذي سخر حياته لخدمة وطنه وكان رمزا يقتدى به كمثال للنائب الوطني الدءوب، والذي لم يدخر جهدا في تقديم الغالي والنفيس لتراب الكويت وشعبها الوفي الأمين.

عرف عن الراحل سمات الكرم والخلق وحسن الجيرة، واعتبره الكثيرون نموذجا في التفاؤل وحب الحياة، كانت ذاكرته كما يؤكد المقربون منه حديدية عندما تجالسه تأخذ عنه ثلاثا «التاريخ والحكم والعبر»، فلم يقتصر دوره نائبا عن الأمة بل كان فارسا افنى عمره باحثا عن نقاط الضعف ومواطن الفساد ليحاربها بسيف الحق والحكمة ليوفي برد الجميل لبلده الذي عاش ونشأ في خيراته ويؤدي الأمانة التي استأمنه عليها شعبها الوفي والذي ظهر جليا من خلال ما قدمه للكويت من عطاء وجهد وفكر.

كان الجاسر اول من كشف النقاب عن فساد كبير في بلدية الكويت مطلع الثمانينيات وعلى اثر ذلك تشكلت اول لجنة تحقيق برلمانية على الأداء الحكومي، والذي قامت بدورها اقصاء قياديين في بلدية الكويت، كما اهتم بأماكن التعلم وتلقي العلم والمعرفة والتي تعد بمنزلة اللبنة الأساسية في موطن بناء العلم والمسلك الرئيس لبناء صرح حضارة الأمم، فطبيعة طقس الكويت وما يكتنفه من تضاريس صعبة تؤثر بالسلب على الطلبة، فتقدم في عام 1985 باقتراح لتكييف جميع مدارس الكويت في جميع المراحل الدراسية، وكان مثار جدل في ذلك الوقت الا ان الحكومة وبعد حل المجلس عام 1986قامت بتبني الاقتراح وعملت على تنفيذه.

ولم يكتف الراحل بذلك فظهر في جعبته السياسية الكثير والكثير، فكانت له مواقف وطنية لحماية دستور الكويت فوقع على الوثيقة آنذاك التي تستنكر تزوير انتخابات 67، كما شارك في الاعتراض على تشكيل مجالس المحافظات التي طرحت كبديل لمجلس الأمة، وعندما تراجعت الحكومة وطرحت المجلس الوطني المؤقت كمخرج لحل الأزمة ترشح له تحت شعار الحفاظ على الدستور، كما شارك منفردا ومع زملائه النواب في تقديم الكثير من القوانين والاقتراحات التي اسهمت في استمرار مسيرة التنمية والاصلاح.

