حمّاد: جاهز للمثول أمام النيابة

وطن النهار

أرجأت اللجنة الصحية البرلمانية التصويت على تعديل قانون الولاية الصحية باضافة الأم والزوجة او اي من الأقرباء حتى الدرجة الثانية لحين ورود مشروع الحكومة في شأن مزاولة مهنة الطب.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اجتماع اللجنة لمناقشة الولاية الصحية باضافة مادة جديدة رقم 7 مكرر لمرسوم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والاسنان والمهن المساندة والمعاونة لها وكذلك اضافة المادة 6 و7 مكرر مبينا ان هذه المقترحات حول الولاية الصحبة نوقشت بحضور قياديي وزارة الصحة وتوصلت اللجنة الى اضافة مادتين جديدتين رقم 7 و38 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 الذي ينص في المادة 7 مكرر على «مع مراعاة ما ورد في اي قانون اخر لا يجوز اجراء اي عمل طبي او جراحي الا بموافقة المريض واذا كانت ارادته غير معتبرة قانونا فلا يجوز اجراء اي عمل طبي او جراحي الا بالحصول على موافقة مسبقة من ولي المريض امه او زوجه او احد من اقاربه حتى الدرجة الثانية ممن بلغوا سن الرشد ذكورا او اناثا وعلى الطبيب اجراء العمل الطبي او الجراحي دون الحصول على موافقة في حالات الحوادث او الطوارئ او الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية لانقاذ حياة المريض».

واضاف حماد ان قياديي وزارة الصحة ليس لديهم مانع من الموافقة على هذه المقترحات الا ان هناك مشروعا بقانون لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المرضى والمنشآت الصحية قادما من الحكومة غدا (اليوم) وشامل لما المقترحات فتم تأجيل الاجتماع الى حين وصوله من الحكومة لدراسته مع المقترحات النيابية ونرفع تقريرا بذلك الى مجلس الامة.

وذكر حماد ان اللجنة الصحية سبق ان اجتمعت مع وزيرة الشؤون بخصوص «كويتيون بلا رواتب» ووضعوا لذلك منصة وانتهى تسجيلهم فيها موضحا ان اللجنة ستقوم باستدعاء وزيرة الشؤون لمعرفة عدد الكويتيين بلا رواتب الذين سجلوا بالمنصة وكم عدد المعينين منهم واسباب من لم يتم تعيينهم.

وتطرق الى موضوع رفع الحصانة عنه مبينا ان طلب رفع الحصانة عنه وصل الى مجلس الامة خلال فترة لم تعقد فيها الجلسات وبالتالي ترفع الحصانة تلقائيا خلال شهر وكتاب رفع الحصانة وصل الى النيابة العامة بتاريخ 10 اغسطس 2020 مؤكدا ان التأخير ليس منه ومتى ما تم تحديد موعد المثول امام النيابة فنحن جاهزون لأننا متأكدون من سلامة موقفنا.

