المويزري رداً على «استيضاح» الصالح: قدمت استجواباً لا كتاب استرحام

وطن النهار

رد النائب شعيب المويزري على الايضاح الذي طلبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن الاستجواب الذي قدمه إليه وضمنه 3 محاور تدور حول التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك القانون وتزوير إرادة الأمة.

وقال المويزري في ايضاحه: ليدرك الوزير المستجوب ان الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام مقدم للوزير المستجوب.

وأضاف: استنكر الوزير المستجوب في طلب الاستيضاح عبارة وردت في الاستجواب حول (كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجواب وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية)، مدعياً ان هذه العبارة تمثل امعان منا في مخالفة الدستور وتعمد منا في حجب الحقائق، وزعم انها قد تكون غير صحيحة، فكيف يحكم مسبقاً مع انه ليس له الحق في ذلك على حقائق سيتم عرضها اثناء صعود المنصة ومواجهتها، وهو ما يوضح نهج الوزير المستجوب وتكشف نواياه، وغاب عن الوزير المستجوب نص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها) ونلاحظ بهذا الصدد ان اللائحة الداخلية اكدت على وجوب الايجاز في الموضوع والوقائع ولم تشترط تقديم الاوراق والمستندات التي سوف نعرضها امام الشعب ونواب الأمة.

ومضى يقول: ورد في طلب الاستيضاح قيام الوزير المستجوب بأنه قد أحال نفسه بنفسه الى النيابة العامة ولا نعلم سبب اقحام هذا الموضوع في طلب الاستيضاح والذي من المفترض ان يكون استفهاما معينا.

وقال: كان الأولى بالوزير المستجوب ان يعتلي المنصة ويواجه الحقائق بدلاً من محاولة الاحتماء بتصرفات غير دستورية، وأعذار واهية وغير منطقية، وعند إذن له الحق في الرد على ما ورد في الاستجواب، وعليه ان يفهم جيدا ما جاء في المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالتجريح السياسي للوزير المستجوب والمتمثل في اتهامنا له بالتربح خلال توليه المناصب الوزارية منذ فبراير 2012 واستغلال النفوذ.

وختم بقوله: لقد آثرنا الرد على الاستيضاح لعدم تمكين الوزير المستجوب من الهروب من صعود المنصة، لتضمن هذا الطلب مخالفات دستورية ولائحية ولقرارات المحكمة الدستورية، وهذه سابقة خطيرة ان يطلب الوزير المستجوب من النائب تزويده بالمستندات والأوراق، وهذا نوع من الوصاية على أعضاء مجلس الأمة، وهذا وحده يقتضي طرح الثقة بالوزير.

