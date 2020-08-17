«طريق الكويت إلى الاستقلال».. كتاب تاريخي توثيقي

وطن النهار

في اطار اهتمامه البالغ بجمع الوثائق المتصلة بتاريخ الكويت، وتوفيرها للباحثين والدارسين، أصدر مركز البحوث والدراسات الكويتية كتاباً جديداً حمل عنوان «طريق الكويت الى الاستقلال» تقارير ومحاضر رسمية.

أعد الكتاب وخطه بقلمه د. عبدالله الغنيم، الذي ضمنه محاضر سجلتها سكرتارية الحكومة الكويتية في خمسينيات القرن الماضي، ورأى فيها المؤلف انها اعطت صورة واضحة وتفصيلية عن الحوارات التي تمت بين الكويت وبريطانيا، كما كشفت الحكمة التي تحلى بها صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح قائد مسيرة الاستقلال- طيب الله ثراه -

شملت المحاضر الرسمية المحلية التي تضمنها الكتاب جملة من الموضوعات أبرزها:

الكويت والاتحاد الهاشمي.

الكويت وجامعة الدول العربية.

الكويت وعلاقاتها الخارجية في الخمسينيات.

استقلال القضاء.

وقال د. عبدالله الغنيم في تمهيده للكتاب ان الوثائق السياسية المحلية لاتزال غائبة عن كثير مما كتب عن الكويت وعن تاريخها السياسي، وان الاصدار الجديد يكشف عن كثير منها، ويضع الحقائق أمام الدارسين والباحثين موثقة بمحاضر رسمية محلية.

المتصفح للكتاب يجده بالفعل اضافة جديدة إلى المكتبة الكويتية خاصة، والعربية عامة، بما يضمه من وثائق وخطابات ومحاضر ظلت بعيدة عن متناول القارئ الكويتي والعربي ما يزيد على 60 عاماً.

في التمهيد الذي صدر به كتابه قال د. عبدالله الغنيم ان فترة الخمسينيات في الكويت تمثل فترة حافلة بالاحداث، منها ثورة 23 يوليو 1952م في مصر، وظهور المد القوي الناصري، وأثاره في المنطقة العربية، ومنها قيام الاتحاد العربي الهاشمي بين المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية، الذي أعلن عنه في 14 من فبراير 1958م، والوحدة المصرية السورية في 23 من فبراير 1958م، ومنها ثورة 14 تموز «يوليو» التي اطاحت بالاسرة الهاشمية في العراق، فقد كانت المنطقة العربية في وسط تيارات متلاطمة تحتاج إلى كثير من الحكمة واليقظة للمحافظة على الكيانات السياسية التي لم تطلها الأحداث، ومن ها يمكن النظر الى الوضع الدقيق الذي كان عليه عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكيف استطاع ذلك الامير ان يْعبُرَ التناقضات المختلفة التي تخللت تلك الاحداث، وما ترتب على الوحدة بين مصر وسورية، والاتحاد بين العراق والاردن، من أمور كان لها اثارها في الايدولوجيات والتوجهات السياسية لبلدان المنطقة.

وأوضح ان من بين المرتكزات التي اعتمدت عليها سياسة الشيخ عبدالله السالم الصباح في هذه المرحلة المشبعة بالمد القومي ومحاربة الاستعمار والتحرر من الارتباط الاجنبي، والتحالفات الاقليمية، وخاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، ان اخذ يسعى حثيثاً نحو تجنيب الكويت تلك الصراعات وتحاشى دخولها فيها، وازالة ما يمكن ان يوجه إليها من انتقادات نتيجة علاقتها الخاصة ببريطانيا.

وركز المؤلف على جهود الشيخ عبدالله السالم للنأي بالكويت عن الدخول في التحالفات الاقليمية، ويتمثل ذلك في وقوفه امام الضغوط التي تعرض لها للانضمام الى الاتحاد العربي «الهاشمي»، لقناعته بان الامر لن يكون في صالح الكويت، وانه يهدف الى اذابة كيان الكويت ضمن ذلك الاتحاد والاستحواذ على موارد الكويت وطمعا في ثروتها، وفي الوقت نفسه يعرض الكويت لمعاداة دولة عربية كبيرة، مثل مصر، لرئيسها آنذاك صوت مسموع بين أفراد الشعب الكويتي.

وفي هذا العرض الموجز الذي لا يمكن ان يحيط بكل مضمون الكتاب، سوف نكتفي بشذرات مما ورد فيه عن الموضوعات الاربعة وهي علاقة الكويت بكل من الاتحاد الهاشمي والجامعة العربية، اضافة إلى علاقات الكويت الخارجية واستقلال القضاء.

ففي اللقاءات التي دارت حول الكويت والاتحاد الهاشمي أشار الغنيم الى لقاء صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح مع السير مايكل رايت السفير البريطاني في العراق «بغداد 10 من مايو 1958م» حيث قال: في الساعة السابعة والنصف مساء وصل السفير البريطاني سير مايكل رايت للسلام على صاحب السمو، وانتهز صاحب السمو هذه الفرصة لتعريف السفير بالغاية من زيارة سموه للعراق.

قال صاحب السمو: إن موجة الدعاية التي تشنها كل من مصر والعراق، الواحدة ضد الاخرى، وما يرافق هذه الدعاية من عبارات نابية وشتم، ستزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط بحيث قد تكون نتائجها ضارة لا تفيد أحداً.

وقال سموه: انه قد يفهم ضرورة لهذه الدعاية لو كانت تهدف إلى اغراض اخرى كتحضير للحرب، أما ان تحتد وتتوتر دون ان تكون لها غاية فهذا أمر يجب العمل على ايقافه لئلا يعود بنتائج وخيمة على كثير من الدول العربية.

وأورد قول صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم - طيب الله ثراه-: ان تأثير عبدالناصر متغلغل بين طبقات الشعب في كل بلد عربي، في العراق وفي الكويت وفي قطر وفي لبنان، وان تكتَّل حكومات بعض الاقطار لن يكون الحل للموقف، وذلك بسبب نفوذ عبدالناصر بين شعوب تلك الحكومات، وانه تبعا لذلك فقد يكون انحياز قطر عربي إلى الاتحاد العربي عاملاً في ازدياد أسباب التوتر بين طبقات الشعوب بدل ان يكون عاملاً على تحسين الموقف.

وأورد كذلك قول صاحب السمو ليثبت كلامه عن شدة نفوذ عبدالناصر: لما أعلنت الجمهورية العربية المتحدة احتفلت الشعوب في جميع بلاد الخليج احتفالاً باهراً وظهرت فرحها وتأييدها، ولكن هذه الشعوب نفسها لم تظهر مثل هذا الشعور عند اعلان الاتحاد العراقي الاردني.

وحول لقاء صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح مع رئيس وزراء العراق والوزراء بدعوة من الملك فيصل ملك العراق (بغداد 11 من مايو 1958م) سجل د. عبدالله الغنيم انه في صباح هذا اليوم جاء نوري السعيد (رئيس الوزراء) لقصر الزهور للسلام على صاحب السمو، وفي أثناء الاجتماع أثار صاحب السمو مهمته التي يسعى اليها، فقال انه يود لو أن الشعوب العربية أمكنها الوصول الى تفاهم فيما بينها، وان مثل هذا التفاهم يمكن ان يتم اذا تجردوا من الأنانية وحب السيطرة، واذا قام كل بنصيبه من التضحية ببعض مصالحه في سبيل خدمة المصلحة العامة العربية.

واضاف: وكان نوري في هذا الاجتماع متحفظا، فما ابدى قرباً او بعدا، وأكد صاحب السمو أنه مستعد للتضحية بوقته وجهده لخير العرب ولاحلال التفاهم بدل ما نراه الآن من دعاية ومهاترات وكلمات نابية يتراشقها الطرفان (المصري والعراقي).

وزاد وفي الساعة 12 ظهراً توجه صاحب السمو الى البلاط بدعوة من الملك، وجرى حديث اشترك فيه سمو ولي العهد (عبدالاله) ونوري السعيد رئيس الوزراء ونائبه توفيق السويدي ووزير الخارجية فاضل الجمالي ورئيس الديوان عبدالله بكر. ودخل الحاضرون في البحث، صاحب السمو من طرف والمذكورون الآخرون من الطرف الثاني.

وقال صاحب السمو في أثناء الحديث ان اتجاهه هو نحو التقارب بين العرب لا التباعد بينهم، وحلول الصفاء بدل الغدر، وانه يود ان يستطيع تقديم خدماته في سبيل تحقيق هذه الامنية.

وخلص الغنيم الى أن موضوع انضمام الكويت الى الاتحاد العربي نوقش في عدد من الدراسات، كان ابرزها دراسة د. محمد علي حلة (1992م)، وهي بعنوان «الكويت بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد العربي (الهاشمي)، تناول فيها بالتفصيل موقف الشيخ عبدالله السالم من مسألة انضمام الكويت الى الاتحاد والضغوط التي تعرض لها من بريطانيا ومن المسؤولين العراقيين للموافقة على ذلك، ولكنه كان بعيد النظر وواقعيا، ويعرف ان النظام العراقي غير آمن ولا يتمتع بالمساندة الشعبية.

وختم تلك المسألة بقوله: ليس هناك من شك في ان الكويت كانت تحاول فتح علاقات جديدة مع العراق في العهد الجمهوري وفق رؤية واضحة عند صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح، وقد عبر عنها في اكثر من لقاء من اللقاءات وكانت ترتكز على النأي بالكويت عن الدخول في التحالفات الاقليمية، وان العلاقات مع العراق ينبغي ان تبنى على التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، وحل جميع المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين بروح من المودة والتقدير لسيادة كل منهما، فلو كان قد حصل لقاء أو نقاش بين الوفدين - وهذا وارد- فلن يخرج عن هذا الاطار بأي حال من الأحوال.

أما فكرة الاتحاد الفيدرالي المزعومة، فهي أمر بعيد عن فكر سمو الشيخ عبدالله السالم، كما انه غير مقبول ايضا من الشعب الكويتي.

اما بشأن الكويت والجامعة العربية فقال المؤلف د. عبدالله الغنيم ان الشيخ عبدالله السالم انتهز حماسة بريطانيا لانضمامه الى الاتحاد العربي - وهو الأمر الذي رفضه - ليعرض على بريطانيا رغبته في الانضمام الى جامعة الدول العربية.

وأشار الى لقاء الشيخ عبدالله السالم الصباح مع هلفورد المعتمد السياسي البريطاني في الكويت (قصر دسمان يوم الخميس 31 يوليو 1958م الساعة 7?30 صباحاً، حيث قال صاحب السمو انه اراد الاجتماع بالمعتمد صباح هذا اليوم، لانه كان بعد عودته صباح امس الى قصر الشعب قد طرأت لسموه فكرة قد يكون لها اثر كبير على استقرار الامور في الكويت. وطلب سموه الابراق بما يلي الى حكومة صاحب الجلالة بأسرع ما يمكن:

«أقترح لحكومة صاحبة الجلالة أن توافقني على الانضمام الى عضوية الجامعة العربية، كما كانت في السابق قد وافقت على اتحادي مع العراق، ذلك الاتحاد الذي تبين ان غاية العراقيين من ورائه كانت مد اليد الى مصالح الكويت المالية. ويسرني لو أن البحرين ايضا انضمت الى هذه المنظمة. والاسباب التي تجعلني احبذ هذه الفكرة هي ان انضمام الكويت للجامعة يجعلها تطلع على مختلف الغايات والاتجاهات في العالم العربي مع احتفاظ الكويت في نفس الوقت بعلاقاتها القائمة مع حكومة صاحبة الجلالة.

واردف يقول: تساءل المعتمد عن الفوائد التي تجنيها الكويت من كونها عضوا في جامعة الدول العربية، واضاف ان الكويت مشتركة فعلا في بعض نواحي نشاط الجامعة مثل مؤتمر البترول العربي، فأعرب سموه عن رأيه بأنه لو كانت لسموه علاقات مباشرة مع الاقطار العربية فإنه يسهل على سموه امر تسوية مشاكله المتعلقة منذ زمن طويل مع جيرانه، وقال انه بالنظر لتغير الظروف يرغب الآن في التعامل رأساً مع جيرانه حول المسائل الخارجة عن نطاق الحماية والمساعدة العسكرية، اذا لا يرى مبرراً لازعاج حكومة جلالتها بكل صغيرة وكبيرة، ولهذا فإن سموه سيسوي مشاكله رأساً مع جيرانه في كل ما يدخل ضمن اطار الجامعة وما لا يتصل بموضوع الحماية.

واستطرد قائلاً: تساءل المعتمد اذا كان صاحب السمو يعرف تفصيلات الاجراءات اللازم اتخاذها لقبوله عضوا في الجامعة، فأجاب سموه انه لا يعرف التفصيلات، ولكن ما يريده من حكومة جلالتها هو الوصول الى طريق يؤهل الكويت لعضوية الجامعة، وفي الوقت نفسه يسمح لها بحفظ علاقاتها مع بريطانيا تحت شكل من الاشكال المقبولة.

واشار الغنيم الى ان بريطانيا كانت ترى ان انضمام الكويت الى جامعة الدول العربية من شأنه ان يعزز موقف الرئيس جمال عبدالناصر، وان الجامعة ستكون اداة في يد مصر لخدمة مصالحها، وسيعتبر الرأي العام البريطاني ذلك خسارة لبريطانيا، ونصرا للرئيس عبدالناصر، اما الشيخ عبدالله السالم فكان له نظرة اخرى، وهي ان العراق في عهده الجمهوري الجديد ربما انضم الى الجمهورية العربية المتحدة انذاك، وقد يؤدي هذا الى شيء من المتاعب وان عضوية الجامعة العربية ستكون اداة مفيدة لتسوية المشاكل القائمة بين العراق والكويت.

ورغم اصرار بريطانيا على رأيها فإن الشيخ عبدالله السالم مضى في طريقه نحو الجامعة، فدعا امينها العام السيد عبدالخالق حسونة الى الكويت واعلن ناطق باسم الجامعة في 29 من سبتمبر 1958م ان الكويت قد قدمت طلباً للانضمام الى الجامعة، ولم يلتفت الشيخ عبدالله السالم الى طلب بريطانيا اصدار تكذيب رسمي ينفي صحة الخبر، او السماح لبريطانيا بتكذيب الخبر نيابة عن سموه.

وكانت كل تلك الامور تسير في الوقت الذي يتفاوض فيه الشيخ عبدالله السالم على ايجاد صيغة جديدة من التعاون مع بريطانيا في صيغة تعهد جديدة تضمن لبلده الحماية من جهة، وتضمن الاستقلال من جهة اخرى، وهو الامر الي تم تتويجه بالاستقلال في يونيو 1961م.

وقال الغنيم: تحدث سمو الأمير في 15 من ابريل مع المعتمد البريطاني عن الموقف في العراق، وان الشيوعية يزداد نفوذها يوما بعد يوم، وان الموقف قد افلت زمامه من يد قاسم، وذكر ان العناصر المتسرعة التي كانت تدعو الى الاسراع في الوحدة هي التي اجبرت حكومة العراق على الاستعانة بالعناصر الشيوعية.

وزاد: اثار سمو الأمير شؤون النفط في العراق في ضوء نية الحكومة التوجه نحو التأميم، أو المطالبة بزيادة ايرادها اسوة بما حصل في فنزويلا، وان هذا مبدأ جديد اذا تم فان باقي الدول ستتبع ذلك، ولو رفع العراق نسبته فان الكويت ستسير على نفس الخط.

وانتهى الى ان هذا هو ملخص ما جاء في اللقاءات، ومنها يتضح الموقف الصلب الذي كان للشيخ عبدالله السالم من كل المسائل المطروحة، ووضوح الرؤية السياسية عنده بالنسبة للاحداث السياسية في المنطقة العربية عامة، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، وقارئ المحاضر آنفة الذكر يتبين له حنكة الشيخ عبدالله السالم، ودربته على المناورة، وسعيه الحثيث نحو استقلال الكويت، الذي تحقق بعد عامين من تلك المحادثات.

