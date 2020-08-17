«ضيافة الداخلية».. حبس وبراءة ومصادرة ممتلكات

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات أمس في قضية «ضيافة الداخلية» بحبس العميد عادل الحشاش 30 عاما، وبحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال.

وألزمت المحكمة عادل الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار، كما أمرت بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله، وقضت كذلك بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة، وأحالت الدعويين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط بـ 10 سنوات سجنا لكل منهم، كما قضت بحبس وليد الصانع «17 سنة وحبس أيمن سلامة «15 سنة» وعبدالله الحمادي «17 سنة»، كما قضت بتغريم 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية.

وفيما يلي تفاصيل الاحكام: حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الاول عادل احمد جاسم الحشاش خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الاشد وبالحبس خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الاشد.

وقضت بمعاقبة المتهم الثاني والعشرين ايمن السيد سلامة صالح بالحبس 30 سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الاشد وبالحبس خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسل الاموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وحكمت بمعاقبة المتهم الرابع وليد خالد علي الصانع بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة، وبالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة.

ونطقت بمعاقبة المتهم الخامس عبدالله محمد احمد الحمادي بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الاشد، وبالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسل الاموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثاني عشر حمد ابراهيم عبدالرحمن التويجري والثالث عشر عبدالله احمد حمد المشاري بالحبس خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ لكل منهما عما اسند اليه للارتباط، كما حكمت بمعاقبة المتهمين الثانية اقبال جاسم يوسف الخلفان والسادس نور الدين جابر فرغل الكتاتني والرابع عشر محمد طارق عبداللطيف الكاظمي والسادسة عشرة غصون غسان احمد الخالد والثامن عشر علي منير حداد والتاسع عشر عبدالله ابراهيم هاروني والعشرون محمد كمال بلوط والثالث والعشرين حسن عباس اسماعيل والرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم عما اسند اليه للارتباط.

وعاقبت المتهمين العاشر احمد عبدالعزيز محمد محمد والحادي والعشرين اسامة صالح محمود مولي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما اسند اليه، بمعاقبة المتهمين الثالث احمد عبدالله الخليفة الصباح عن التهمة المعدلة بالبند ثانيا والسابع ماهر حسين محمد البغلي والثامنة عبير حسن محمد معرفي بالحبس سنتين لكل متهم عن جريمة الخطأ غير العمدي وامرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مشروطا بتوقيع كل متهم على تعهد مصحوب بكفالة قدرها «5000 دينار» خمسة آلاف يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا.

وقضت ببراءة المتهم الثالث احمد عبدالله الخليفة الصباح من التهمة المنسوبة اليه بالبند اولا وببراءة المتهمين التاسع محمد علي عباس محمود والحادي عشر صلاح الدين حسن محمد العقبي والخامس عشر محمد علي عبداللطيف الكاظمي والسابع عشر احمد غسان احمد الخالد مما نسب اليهم.

والزمت المحكمة المتهمين الاول عادل احمد جاسم الحشاش والثانية اقبال جاسم يوسف الخلفان والرابع وليد خالد علي الصانع «متضامنين» برد مبلغ وقدره واحد وثلاثون مليون وثمانية وتسعون الفا وسبعمئة وثلاثة عشر دينارا كويتيا واربعمئة وعشرون فلسا، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده، «الاموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة»، كما الزمت المتهمين الاول عادل احمد جاسم الحشاش، والرابع وليد خالد علي الصانع «متضامنين» برد مبلغ عشرة ملايين وتسعمئة وسبعة وتسعين الفا وثلاثة وخمسين دينارا كويتيا وثمانمئة فلسا مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده، «الاموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

والزمت المتهم الخامس عبدالله محمد احمد الحمادي برد مبلغ وقدره سبعة ملايين وخمسمئة وسبعة وثمانين الفا وستمئة وتسعة وعشرين دينارا كويتيا وثمانمئة فلس وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده، «الاموال محل جريمة الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة»، وتغريمه بمبلغ وقدره ستمئة وواحد وثلاثون الفا وخمسمئة واربعة وستون دينارا وثلاثمئة فلس عن جريمة غسل الاموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وقضت بالزام المتهمين الثاني عشر حمد ابراهيم عبدالرحمن التويجري والثامن عشر علي منير حداد «متضامنين» برد اثني عشر مليون وثلاثمئة وثمانية واربعين الفا ومئة وواحد ستين دينارا ومئة وسبعين فلسا وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده، كما الزمت المتهمين الثالث عشر عبدالله احمد حمد المشاري والتاسع عشر عبدالله ابراهيم هاروني «متضامنين» برد مبلغ سبعة ملايين ومئتين وتسعة وستين الفا وسبعة وعشرين دينارا كويتيا وستمئة فلس وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده، والزام المتهمين الرابع عشر محمد طارق عبداللطيف الكاظمي والعشرين محمد كمال بلوط والحادي والعشرين اسامة صالح محمد مولى «متضامنين» برد مبلغ خمسة ملايين وسبعمئة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وأربعين ديناراً وخمسمائة فلس مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده، والزمت كذلك المتهمة السادسة عشرة غصون غسان أحمد الخالد، برد مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة واثنين وستين ألفا ومئتين وسبعة وسبعين ديناراً ومائة وخمسين فلساً، مع تغريمها ضعف المبلغ المطلوب رده.

والمتهم الثاني والعشرين ايمن السيد سلامة صالح، برد مبلغ مليونين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دينار، مع تغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده (الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة).

وغرمت المحكمة المتهم العاشر احمد عبدالعزيز محمد محمد مليونين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دينار عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة والتزوير، والمتهم الثاني والعشرين ايمن السيد سلامة صالح ستة عشر مليون ومئتين وثلاثة وأربعين ألفاً ومئتين وستة وخمسين دينارا وستمائة وخمسة وعشرين فلسا، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير، والمتهم الثالث والعشرين حسن عباس اسماعيل مليون وتسعمائة وسبعين ألفاً وتسعمئة وأحد عشر ديناراً، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وغرمت المحكمة المتهم الرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، مبلغ وقدره مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وثمانون دينارا عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وقضت المحكمة بتغريم احدى الشركات خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتين وسبعة وأربعين دينارا وخمسمئة فلس عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير، وغرمت شركة اخرى للفنادق سبعة ملايين ومئتين وتسعة وستين ألفاً وسبعة وعشرين دينارا وستمائة فلس، عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير، وشركة ثالثة خمسة ملايين وسبعمائة واثنان وستين ألفاً ومئتين وسبعة وسبعون دينارا ومائة وخمسين فلسا عن جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وغرمت المحكمة جملة شركات مبلغ ثمانية عشر مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألفاً ومئتين وستة وخمسين دينارا وستمائة وخمسة وعشرين فلساً.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الأموال المختلطة بالعائدات او الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون أو المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرين المبينة تفصيلاً بالأوراق مع مراعاة غير حسن النية.

وأمرت كذلك بعزل المتهمين الأول عادل أحمد جاسم الحشاش، الثانية اقبال جاسم يوسف الخلفان، الرابع وليد خالد علي الصانع، الخامس عبدالله محمد أحمد الحمادي، السادس نور الدين جابر فرغل الكتاتني، من الوظيفة العامة.

وقضت كذلك بابعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الأخير (الرابع والعشرين) من البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وبمصادرة المحررات المزورة محل الاتهام المنسوب للمتهمين.

وباحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من وزارة الداخلية وشركة سنترال العالمية للمحكمة المدنية المختصة وكلفت ادارة الكتاب تحديد جلسة لها واخطار الخصوم بموعدها.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها أن مجريات الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتا الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة الهامة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل.

واشارت الى ان تقرير ديوان المحاسبة أورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بهما والذي يبرز الدور الكبير والمهم له في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة، والمحكمة تورد ما تكشف لها على النحو التالي:

ولفتت الى ان كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها بلا مقتضى، والتي تعد استثناء من الأصل، مما يترتب عليه حتما فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، ويفتح بابا للعبث بالمال العام كما هو الحال في وقائع الدعوى التي اثبتت بلا شك ضعف المنظومة الرقابية على اجراءات المناقلات المالية.

وقالت المحكمة ان التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب جميع البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين بل يجب بيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة واهدافها لضبط اجراءات الرقابة اللاحقة -كحد أدنى - على مصاريفها.

واشارت الى ضعف الانظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الاجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاتها.

وقالت المحكمة انه تبين من مجريات الدعوى حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية الى تفعيل دورها الرقابي الداخلي بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

واشارت الى ان جهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل خلال مجريات الواقعة، والذي بحسب قانون انشائه المرقم 23 لسنة 2015 يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها، ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا، وكذلك دوره المهم بالتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع جميع المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع والقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة وغيرها من المهام ولكن لم يكن لهذا الجهاز صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري المشار إليه، وكذلك الحال بالنسبة لوحدة التحريات المالية التي تم انشاؤها بموجب المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها، والتي يسبقها بالتأكيد مسؤولية البنوك عن الابلاغ عن تضخم الحسابات البنكية غير الطبيعي أو الاعتيادي وحركة الأموال فيها، مما يدل على أن العبرة ليس بكثرة الجهات الرقابية وتعددها بل في فعاليتها على أرض الواقع وجديتها بتحقيق الغرض الحقيقي من انشائها.

