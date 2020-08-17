المتهم الأول نفَّذ مخططاً إجرامياً لغسل الأموال

وطن النهار

أشارت المحكمة في قضائها إلى ان مرحلة غسل الأموال الملوثة (نصيب المتهم الأول من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والتزوير في أوراق رسمية) حاول فيها ملاك الفنادق والمؤسسات والشركات اخفاء مصدر تلك الأموال واظهارها بصورة أموال مشروعة لتمكينه بحسب المخطط الاجرامي من الانتفاع منها بعيدا عن عواقب الجرائم الاصلية المشار اليها، وبناء على ذلك يقوم ملاك الفنادق بخصم حصتهم المتفق عليها المقدرة اجماليا بمبلغ اثني عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دينارا وسبعمائة وخمسة وتسعين فلسا، وتحويل حصة المتهم الأول خصما من حساباتهم كل فيما يخصه بمبلغ اجمالي ثمانية عشر مليون واربعمائة وثمانية وستين ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسين دينارا وستمائة وخمسة وعشرين فلسا الى حسابات الشركات الوسيطة التي حددها المتهم الأول بنفسه.

وقالت انه وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يطل المتهم الأول كاشفا عن شخصه متلهفا لجني ثمار جريمته واستلام نصيبه الكبير من مخططه الخائب وذلك عبر شيكات صادرة من المخولين بالتوقيع عن الشركات والمؤسسات المشار إليها بمبلغ أربعة عشر مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعين دينارا، ثم يقوم المتهم الأول بتوزيع باقي غنائمه على أهم اللاعبين في المرحلة الأخيرة عبر اهم أدواته الاجرامية (المتهم الثاني والعشرون أيمن السيد سلامة صالح) وذلك بقيام الأخير باصدار شيكات لصالح المتهمين الخامس والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين تمثل عمولات تتفاوت مبالغها كما هو مبين تفصيلا في تقرير الاتهام.

ومضت المحكمة تقول: ولم يكتف المتهم الأول بنهب موجودات بند الضيافة خلال فترات الواقعة بل كان يترصد بخبث ونفس نهمة خائبة ما يجري فيما يسمي بند المصروفات الخاصة، لا سيما وان اجراءات صرف المطالبات المالية فيه ابسط بكثير من باقي بنود الميزانية، فعاد واستنجد بأبرز أدواته الاجرامية واهم معاونيه المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح.

