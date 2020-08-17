أكثر من مجرد هزيمة

دوليه

ؤ عاش جمهور برشلونة الجمعة ليلة كئيبة حاول فيها مقاومة فكرة نهاية مخزية لحقبة فريدة، وقتلته الحيرة لأن مصادر الاحباط لاحصر لها اذ لم يحسن تحديد مصدر البؤس بالضبط، بعد أن تذوق الفريق الكاتالوني هزيمة مرة على يد بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا المقامة منافساته الاقصائية في البرتغال بسبب جائحة كوفيد-19، فتاهت مشاعر الحسرة بين الخسارة الموجعة، وتكرار وداع دوري الابطال المذل لثالث مرة على التوالي، وخروج النادي من الموسم خالي الوفاض، وانهيار الفريق المرعب وتحوله الى ركام في لشبونة تلاعب به فريق هانزي فليك كما شاء ولعب وكأنه يواجه ناديا مغمورا من الدرجة الخامسة، أما الفاجعة الحقيقية فكانت في شراء لاعب بمبلغ 145 مليون يورو ثم اعارته ليسجل عليك هدفين ويصنع ثالث في مباراة، وربما سيزداد الاحساس بالخيبة مع معرفة حجم الاموال الضخمة التي صرفتها ادارة برشلونة لتدعيم صفوفه في المواسم الاخيرة مع عدم وجود مردود لتلك الانفاق الهائل.

وتصدر برشلونة (الذي يتخذ من أكثر من مجرد ناد شعار له)، ايرادات كرة القدم السنوية لموسم 2018 -2019 حسب تقرير شركة ديلويت لاستشارات شؤون كرة القدم المالية بتحقيقه 840 مليون يورو (933 مليون دولار) لكن الصدمة الكبرى هي أن برشلونة انفق 967 مليون يورو منذ عام 2015 على تعاقدات اللاعبين من بينها صفقات انتقال كوتينيو وعثمان ديمبيلي (138 مليون) وانطوان غريزمان (120 مليون) وفرانكي دي يونغ (75 مليون يورو).

ورغم الانفاق الكبير، الا ان برشلونة تخبط في في سياسة ضم اللاعبين وبلغ فيه الحال في الاختيار الى مرحلة الكوميديا السوداء، فعقد صفقة تبادل مع يوفنتوس الايطالي طرفاها البرازيلي ‏ارتور ميلو (24 عاما) والبوسني ميراليم بيانيتش (30 عاما) وهي فكرة ادارية متواضعة تمثل امتدادا لضم الغاني كيفن برينس بواتينغ حيث لا تفهم الجدوى منها والمغزى من ابرامها، وبدا واضحا ان الصفقات التي استهدفتها الادارة اتسمت بابرام تعاقدات لا تخدم اُسلوب الفريق بعيدا عن امكانات المنضمين، فمن النظرة الاولى لا يمكن تخيل اندماج غريزمان أو بواتينغ ولا حتى ارتور فيدال في منظومة برشلونة، لكن كرة القدم العالمية حاليا عبارة عن مشاريع واذا لم تبنَ على هذا الاساس فنجاحها اما ينتظر طفرة او لا يتحقق ابدا.

وخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا بشكل مذل في المناسبات الثلاث الاخيرة (امام روما، ليفربول، بايرن ميونيخ) وكان ذلك مؤشر على هشاشة داخلية، غيرأن المدربين لم تكن لديهم الجرأة لمواجهة الادارة البارعة فقط في الاجتماعات بعد كل انتكاسة، ولذلك فان المدرب كيكي سيتيين يتحمل جزءأ من أسوأ هزيمة للفريق منذ عام 1946 لكنه غير مسؤول عن انهيار النادي، فهو استلم المهمة في يناير، لكن الكثير وضع عليه آمالا لانتشال الفريق بعد ترنح في عهد ارنستو فالفيردي بسبب المتعة التي كان يقدمها كيكي مع لاس بالماس وبيتيس حيث ظهر انه مدرب مفكر يتحكم باللعب واللاعبين، ‏لكن سيتيين بدا في برشلونة ضعيفا لا حيلة له لأسباب منها استلام المهمة في منتصف الموسم ولا يمتلك قرار الفريق فاختفى ذلك المدرب الممتع خلف ادارة متسلطة ومرتبكة، واكتشف ان غرفة الملابس اكبر من حجم ملعب لا يمكن التحكم بها، فضلا عن ان مهمته لم تكن سهلة بسبب تفاصيل متعلقة بالاصابات والخلافات التي تظهر بعد كل تعثر، وكذلك الهزة التي تعرض لها اللاعبون ماديا بعد قرار استقطاع الرواتب في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا اذ اتسعت الفجوة بين الادارة واللاعبين بسبب القرار الذي جاء في وقت كان الجميع فيه لا يعرف مصيره.

وتتجاوز الأندية احيانا كبواتها بتصرف سريع لكن ادارة برشلونة فشلت في الصفقات وفي الاستفادة من خريجي لاماسيا،ولايمكن لأي ناد توقع النجاح بفشله في الاتجاهين، ولا يبدو ان الادارة الحالية قادرة على اعادة برشلونة الى الواجهة بفكرها القائم على التعاقدات المتخبطة واعارة اللاعبين بلا خطة مدروسة ويزيد الوضع سوء بلوغ اركان الفريق سن لا يمكن معه بناء مشروع جديد،‏ ويمكن القياس على حقبة سطوة برشلونة فهي تحققت في وجود عدد كبير من خريجي الاكاديمية مع بيب غوارديولا المدرب الذي تخرج من برشلونة ايضا اضافة الى تطعيم الفريق باسماء تستطيع خدمة المنظومة القائمة على الاستحواذ والتمرير السهل بينما يمرح خريجو لاماسيا خارجها لعدم استثمار مواهبهم ومن بينهم اداما تراوري.

ليلة الجمعة أثبتت ان برشلونة يحتاج اعادة بناء بعد انهيار كامل في لشبونة، ولا يعني ذلك ابرام تعاقدات جديدة واقالة المدرب، فهذا اسلوب الادارات التي تدير الاندية الثرية فهي تقدم المدرب على انه المذنب الاول والاخير وتحاول استرضاء الجماهير بتعاقدها مع لاعب له سمعة كبيرة لامتصاص الغضب يتبين لاحقا انه لايتكيف مع الفريق أو المدرب عاجز عن توظيفه فيما تنأى بنفسها عن المسؤولية، وتعكس الهزيمة النكراء (2-8) سنوات من فشل ادارة برشلونة تدثر بغطاء الارباح المالية سنويا ودون محاسبة من احد، بينما يحتاج برشلونة الى اعادة بناء كاملة تبدأ بازالة الركام والبدء من جديد، لكن المشروع لن يبدأ مع الادارة الحالية التي وضعت كل شيء على كاهل لونيل ميسي لتغطية اخطائها الشنيعة، لدرجة ان ارقام ميسي الخيالية في السنوات الاخيرة لم تنقذ الفريق من انتكاسات متوالية، في وقت يتقدم فيه ميسي بالعمر وتتناقص معه الحلول في الملعب وتزداد حوله المشاكل من الادارة.

الشعور بالخيبة ايضا لا نهاية له عند مشجع برشلونة، فهو ينتظر خسارة بايرن حتى لا يتوج بطلا بدوي الابطال فذلك يعني ان يدفع برشلونة 5 ملايين مكافأة لفريق ليفربول بحسب عقد كوتينيو، كما تدعي صحيفة مريور.

