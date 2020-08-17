كارثة برشلونة

دوليه

نزلت نتيجة لقاء بايرن ميونيخ مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انهزم فيها الفريق الكاتالوني 2-8 الجمعة الماضي، كالكارثة على جماهير ومحبي برشلونة.

فلم يكن اكثر المتابعين تشاؤماً يتصور أن الفريق الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في الاعوام الماضية ينحدر هذا المنحدر القاسي ويتقهقهر الى الحد الذي يصل فيه إلى السقوط بثمانية اهداف كاملة رغم وجود أفضل لاعب في العالم في صفوفه.

ودق النجم ليونيل ميسي ناقوس الخطر مبكرا عندما تنازل الفريق عن لقب الدوري لصالح غريمه ريال مدريد، وقال بعد الخسارة أمام اوساسونا وتوديع المنافسة، :»الريال فعل ما عليه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في إهدائهم اللقب، خسرنا نقاطا لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، نحن برشلونة ويجب أن لا نخسر أي مباراة مهما كانت قيمتها». وتوقع ميسي خروج فريقه أمام نابولي في الدور ثمن النهائي حيث خاض الفريق لقاء الاياب بعد استئناف المنافسات إثر تعادل الفريقين 1-1 في نابولي، وقال : «قلت من قبل إن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ولم يصدقوني، والآن خسرنا لقب الدوري بشكل لا يليق بنا، علينا تغيير الكثير من الأمور قبل لقاء نابولي لتصحيح أوضاع الفريق».

ورغم تصريحات النجم الارجنتيني التي استشرفت ما سيكون عليه وضع الفريق بصورة مبكرة، إلا أن برشلونة تمكن من الفوز على نابولي 3-1 بفضل مجهود ميسي الذي قدم عرضاً رائعاً في اللقاء.

وتمنت الكثير من جماهير برشلونة لو كان الفريق ودع البطولة في لقاء نابولي وجنبها معايشة مشاعر الهزيمة التاريخية المؤلمة التي سببتها أهداف بايرن الثمانية. ويبدو أن ميسي كان يعلم جيداً بمدى التراجع الكبير الذي يعيشه النادي على جميع المستويات بدءاً بالإدارة وانتهاءً باللاعبين، فبرشلونة ودع دوري الأبطال في الموسمين الماضيين أمام روما الايطالي وليفربول الانكليزي بطريقة مؤلمة ومتشابهة كانت تستوجب وقفة حقيقية من إدارة النادي تكون فيها البوصلة باتجاه الاعتماد على اللاعبين الشباب لخلق جيل جديد قادر على حمل إرث مدرسة «التيكي تاكا».

إلا أن أوضاع الفريق أستمرت بصورة ترقيعية تمثلت باقالة المدرب السابق ارنستو فالفيردي وتعيين المدرب الحالي كيكي سيتيين ليصل برشلونة إلى «فضيحة لشبونة» التي وضعت تاريخ النادي الكاتالوني على المحك حيث بات التغيير الجذري أمراً واقعاً لا مفر منه لاعادة هيبة «البرشا» لو تطلب الأمر التفريط في ايقونة النادي ليونيل ميسي ذاته.

