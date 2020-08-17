مرتضى: لو كنت مسؤولاً في برشلونة لعاقبت تير شتيغن

دوليه

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري إنه سعيد بخسارة برشلونة الاسباني أمام بايرن ميونيخ الالماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موضحا أنه مشجع لريال مدريد.

وتابع «لو كنت مسؤولا عن برشلونة لقمت بإجراءات قوية ضد تير شتيغن حارس الفريق الذي لم يتصد لأي فرصة وسأعاقبه بشكل خاص». وأكد مرتضى أنه وفر الأجواء المثالية لناشئي القلعة البيضاء خلال الأعوام الماضية وهو ما ساهم في اكتشاف مواهب مميزة للفريق مثل حسام أشرف وأسامة فيصل.

وأشار إلى أنه اجتمع بـ7 لاعبين ناشئين ووعد بتعديل عقودهم وزيادة رواتبهم موضحا أن هؤلاء كان سيدفع بهم في لقاء القمة ضد الأهلي بالدور الأول للدوري.

وأوضح أنه لن يسمح بتوقيع عقوبة ضد الزمالك بخصم 3 نقاط بقرار لجنة اتحاد الكرة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مؤكدا أن اللجنة تتعامل بأسلوب غير مقبول مع الأندية وآخرها المصري البورسعيدي.

ولم يلعب الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري ليعتبره الاتحاد المصري منسحبا ويقرر منح نقاط اللقاء للأحمر وخصم 3 نقاط من الأبيض في نهاية الموسم. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن مستوى الزمالك يتطور من مباراة لأخرى وأن اللقاء كان صعبا أمام المقاصة مع مدربه إيهاب جلال الذي يجيد بناء الهجمات من الخلف.

وأضاف «أنا سعيد بتقنية الفيديو التي نجحت في إعادة العدالة التحكيمية للمباريات في الدوري المصري وساهمت في تصحيح أخطاء بالجملة للحكام». وعن إمكانية رحيل فرجاني ساسي إلى بيراميدز مقابل انتقال نبيل عماد دونغا لاعب خط الوسط للزمالك قال مرتضى «ساسي ليس للبيع ولو عرض بيراميدز لاعبيه جميعا لضم ساسي لن أوافق فهو لاعب موهوب وخلوق ورائع».

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك يستهدف ضم لاعب أو اثنين آخرين بخلاف 3 صفقات تم الانتهاء منها مؤكدا أنه يتفاوض مع الأندية الآن لحسم هذه الصفقات.

