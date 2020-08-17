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دوليه

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كلوب مدرب العام


كوفئ الألماني يورغن كلوب على قيادته ليفربول الى لقب الدوري الانكليزي لأول مرة منذ عام 1990، باختياره أفضل مدرب للعام من قبل رابطة الـ»بريميرليغ». وتفوق ابن الـ53 عاما على مدربي تشلسي فرانك لامبارد وليستر سيتي الايرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي حل كلوب خلفا له في قيادة «الحمر» عام 2015، وشيفيلد يونايتد كريس وايلدر. وسبق لمدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي قاد ليفربول الى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أن نال في يوليو جائزة رابطة مدربي الدوري بعد الموسم الرائع الذي حققه مع ليفربول وقيادته الى انهاء الدوري الممتاز بـ99 نقطة، بفارق 18 عن ملاحقه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد الفوز بـ32 مباراة من أصل 38. وتستند الرابطة في اختيار الفائز على تصويت الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم.


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