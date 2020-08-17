فاتسكه يستبعد رحيل سانشو

دوليه

قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني ان ناديه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف كما استبعد امكانية رحيل الجناح جيدون سانشو أيضا. وأحرز الانكليزي الدولي سانشو 17 هدفا وأسهم في صنع 16 هدفا آخرين في الدوري هذا الموسم وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله الى أحد أندية القمة بما في ذلك مان يونايتد الانكليزي. وقال مايكل زورك مدير الرياضة في دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري ان سانشو لن يغادر النادي وأكد فاتسكه هذا الموقف. وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل اعلام ألمانية «بقاء سانشو أمر مؤكد. لن نناقش أي تفاصيل». وأضاف فاتسكه «ما يمكنني قوله هو انه اذا تحدث زورك.. عن قرار مؤكد فانه يكون قرارا مؤكدا. لا مجان للتأويل». وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد قائلا «الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات. بالتأكيد لا يمكننا ابرام أي صفقات كبيرة جديدة».