ليون أطاح بسيتي خارج «الأبطال»

دوليه

أحرز البديل موسى ديمبلي هدفين قرب النهاية ليقود ليون للفوز 3-1 على مانشستر سيتي أول من امس والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يصل فريقان فرنسيان إلى الدور نصف النهائي حيث يلعب باريس سان جرمان ضد لايبزيغ وسط سيطرة ألمانية فرنسية على هذا الدور.

كما أنها أول مرة منذ 1991 تفشل فيها أندية إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا في بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة القارية الأبرز.

وودع سيتي ومدربه بيب غوارديولا البطولة للموسم الثالث على التوالي من الدور ربع النهائي ليفشل الفريق الإنكليزي في بلوغ الدور نصف النهائي منذ تعاقده مع المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق ش”هذا ما حدث وأتمنى في يوم ما أن نجتاز هذه العقبة».

وساهم أسلوب غوارديولا الخططي في فوز سيتي بلقب الدوري الإنكليزي مرتين لكنه يبقى دون لقب في دوري الأبطال منذ تتويجه مع برشلونة في 2011.

ولم تفلح محاولة المدرب الإسباني للعب بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، وحاول سيتي التعويض طوال الشوط الثاني.

وأجرى سيتي تغييرا واحدا على التشكيلة التي أطاحت بريال مدريد من الدور ثمن النهائي حيث أشرك إيريك غارسيا المدافع الشاب البالغ عمره 19 عاما على حساب لاعب الوسط المهاجم فيل فودين.

وبدأ سيتي المباراة بشكل متوسط، رغم أن رحيم سترلينغ تفوق على دفاع ليون في مناسبتين لكنه افتقر للحلول في منطقة الجزاء.

وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من ماكسويل كورنيه الذي لاحظ ابتعاد إيدرسون عن مرماه وسدد كرة منخفضة في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وهذا الهدف الرابع لكورنيه في ثلاث مباريات أمام سيتي، ليضع فريق المدرب غوارديولا في مأزق لمحاولة تجنب خروج قاري جديد.

وأدرك سيتي التعادل عبر البلجيكي كيفن دي بروين صانع اللعب في الدقيقة 69 وضغط وصيف بطل الدوري الإنكليزي بحثا عن الفوز لكنه فشل في التعامل مع الهجمات المرتدة السريعة للفريق الفرنسي.

وانطلق ديمبلي نحو المرمى وسدد كرة اصطدمت بإيدرسون ودخلت المرمى في الدقيقة 79. واشتكى سيتي أن المدافع إيمريك لابورت كان يستحق خطأ في بناء هجمة ليون لكن حكم الفيديو المساعد أكد الهدف.

وأتيحت لسيتي فرصة إدراك التعادل لكن رحيم سترلينغ أطاح بالكرة فوق المرمى الخالي من حارسه من مدى قريب وسط دهشة الجميع.

واستغل ليون الفوضى في دفاع سيتي وأبعد إيدرسون تسديدة حسام عوار بشكل سيء لتصل إلى ديمبلي ليهز الشباك من مدى قريب.

وأنهى فريق المدرب رودي غارسيا الدوري الفرنسي في المركز السابع إذ لم يكتمل الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه أخرج يوفنتوس وسيتي ليمنح نفسه فرصة المنافسة على اللقب.

وسيصطدم ليون ببايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي قدم عرضا مذهلا وسحق برشلونة 8-2 في ربع النهائي.

وقال غارسيا «نحن نبقى غير مرشحين عند مواجهة بايرن ميونيخ.. سنحتاج إلى تحقيق نتيجة مفاجئة كما فعلنا أمام يوفنتوس وأمام مانشستر سيتي».

