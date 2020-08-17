إنتر وشاختار في نصف النهائي

دوليه

يسعى انتر الايطالي الى تخطي شاختار الاوكراني عندما يلتقيه اليوم في 10:00 مساء في المانيا ضمن نصف نهائي دوري أوروبا.

وقد لا تضاهي «يوروبا ليغ» مسابقة دوري الأبطال من ناحية البريق، الاستقطاب والجوائز المالية الهائلة، لكن وجود مان يونايتد الانكليزي وانتر في نصف النهائي يشكل دليلا آخر على أن عمالقة أوروبا بدأوا يأخذون المسابقة على محمل الجد.

واستفاد يونايتد واشبيلية الاسباني اللذان تواجها امس في كولن في أول نصف نهائي للبطولة المصغرة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، سابقا من احراز لقب «يوروبا ليغ» لضمان مشاركتهما في دوري الأبطال بحسب النظام الذي بدأ العمل به عام 2015.

لكن مع المواجهة الأخرى المقررة اليوم بين انتر وبطل وشاختار في دوسلدورف، سيكون الأطراف الأربعة لنصف النهائي ضامنين مشاركتهم في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل عبر الدوري المحلي، ما يجعل المجد القاري والجوائز المالية الهدف الأساسي لجميع هذه الأندية.

ويعود اللقب الأخير لانتر الى عام 2011 حين نال الكأس الايطالية في الموسم التالي لثلاثيته التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن «نيراتسوري» قطع خطوات عملاقة نحو سد الفجوة بينه وبين غريمه يوفنتوس في الموسم الأول له بقيادة المدرب السابق للأخير أنتونيو كونتي، وذلك بنيله وصافة الدوري المحلي بفارق نقطة فقط عن بطل المواسم التسعة الأخيرة.

وجود انتر ويونايتد في نصف نهائي «يوروبا ليغ» يضفي أهمية على المسابقة بما أنهما بطلان سابقان لدوري الأبطال، في وقت يوجد بطل سابق واحد في دور الأربعة للبطولة الأولى المستكملة في لشبونة، بشخص بايرن ميونيخ الألماني.

حاول الاتحاد الأوروبي «يويفا» أن يعزز اهتمام الأندية الكبرى بمسابقة «يوروبا ليغ» من خلال رفع قيمة الجوائز المالية في المواسم الأخيرة التي شهدت احتكارا اسبانيا-انكليزيا للقب في الأعوام الثمانية الماضية.

لكن لا يزال مبلغ الـ 560 مليون يورو (660 مليون دولار) الموزع على الأندية في «يوروبا ليغ»، ربع مبلغ المليارين المخصص لدوري أبطال أوروبا، الا أنه يؤمن دفعا ماليا هاما لاسيما في ظل الخسائر التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا وحرمان الأندية من مداخيل التذاكر نتيجة اكمال الموسم خلف أبواب موصدة.

كما استفاد شاختار دانييستك من هامشية البطولة بالنسبة للكبار، عندما أصبح ثاني فريق أوكراني فقط يفوز ببطولة أوروبية بتغلبه على فيردر بريمن الألماني في نهائي عام 2009.

