دي بروين: كان لدينا الفرصة

دوليه

أعرب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، عن خيبة أمله بعد توديع فريقه دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بالخسارة أول من أمس أمام ليون الفرنسي بنتيجة (3-1).

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة «بي. تي. سبورت» عقب نهاية المباراة: «هذا عام مختلف ولكن نفس الأمر مرة أخرى، لم يكن شوط المباراة الأول جيدًا بما يكفي، لكننا لعبنا بصورة جيدة للغاية في شوط المباراة الثاني». وأضاف: «نجحنا في تعديل النتيجة 1-1، وكانت لدينا بعض الفرص، ومن ثم تأخرنا بهدفين وثلاثة». وتابع دي بروين: «لعبنا بصورة جيدة في شوط المباراة الثاني ووضعناهم تحت الضغط، لعبنا بنهج هجومي أكبر، حتى مع تأخرنا (2-1)، أتت فرصة لسترلينغ إذا سجلها لكانت النتيجة 2-2، لكنهم سجلوا الهدف الثالث وانتهت المباراة حينها».

وتابع: «ليون لم يخلق العديد من الفرص، لكن علينا التعلم، أحتاج للعودة إلى المنزل، أحتاج للتركيز على شيء ما».

