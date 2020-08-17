تورنتو وكليبرز أنهيا الموسم المنتظم بقوة

دوليه

أنهى تورونتو رابتورز حامل اللقب ولوس أنجليس كليبرز الموسم المنتظم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يستكمل في «فقاعة» مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد، بقوة من خلال الفوز على دنفر ناغتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر تواليا.

وبعد أن حسم تورونتو تأهله الى الأدوار الاقصائية «بلاي أوف» قبل توقف الدوري في مارس، ووصافته للمنطقة الشرقية خلف مليووكي باكس بعد الاستئناف، كانت مباراته الأخيرة في الموسم المنتظم (خاض كل فريق ثماني مباراة بعد عودة المنافسات) هامشية لكنه لم يتراخ وتحضر بأفضل طريقة لمواجهة بروكلين نتس في الدور الأول اعتبارا من اليوم، من خلال الفوز على ثالث المنطقة الغربية 117-109.

وبما أن المباراة هامشية، خاض رابتورز اللقاء بتشكيلة رديفة برز فيها ستانلي جونسون الذي سجل 19 من نقاطه الـ23 في الشوط الثاني، بينها ثلاث ثلاثيات ومحاولة ناجحة من تحت السلة في غضون أقل من أربع دقائق ما سمح لحامل اللقب في الابتعاد 103-92 قبل قرابة 6 دقائق على النهاية.

وعجز دنفر عن تقليص الفارق لأقل من سبع نقاط في الدقائق المتبقية، ليتلقى هزيمة الثالثة تواليا والخامسة من أصل المباريات الثمانية التي خاضها في أورلاندو. وفي ظل ضمانه لوصافة المنطقة الغربية ومعرفته بهوية منافسه في الدور الأول من البلاي أوف، خاض كليبرز مباراته مع أوكلاهوما سيتي ثاندر بغياب نجومه، لاسيما لينارد وبول جورج، الا أن ذلك لم يمنعه من حسم اللقاء بعد شوط اضافي 107-103 بفضل جهود «المبتدىء» تيرانس مان الذي سجل 25 نقطة، بينها ثلاثية التقدم لفريقه قبل دقيقتين ونصف على نهاية الشوط الاضافي.

وساهم مان أيضا بـ14 متابعة وتسع تمريرات حاسمة في مباراة تسلم ادارتها في الشوط الثاني مساعد المدرب سام كاسيل رقم وجود المدرب دوك ريفرز.

