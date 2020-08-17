رئيس ليون: التأهل تعويض عن الظلم

دوليه

يرى جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أن التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، عوض الفريق عن ظلم شديد تعرض له. وصرح أولاس عبر شبكة مونت كارلو: «الفريق تفوق على نفسه، لأننا نملك لاعبين مميزين، وأرى أن مسابقة دوري الأبطال جاءت في الوقت المناسب، نعيش لحظات رائعة، أنا سعيد للغاية». وأضاف رئيس ليون: «إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي إنجاز رائع، ويمنحنا قوة هائلة، أشعر أن فريقنا كان يجب أن يتأهل لما حدث له طوال الأشهر الماضية». وأوضح: «لقد استغل اللاعبون الظلم الذي تعرضنا له باعتماد نتائج الدوري الفرنسي قبل إلغائه، مما أجبرنا على احتلال المركز السابع، لقد حققنا نتائج وعروض رائعة». وأتم أولاس تصريحاته: «الفوز على مانشستر سيتي كان ضروريا، كما قدم المدرب رودي غارسيا أداء فنيا رائعا، وسعيد بفرحة جماهيرنا التي تشعر حاليا بفخر شديد». وتقام منافسات الدور نصف النهائي بمواجهات ألمانية فرنسية، حيث يلعب ليون ضد بايرن ميونخ، بينما يلتقي باريس سان جرمان ضد لايبزيغ.