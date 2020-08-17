فوز قاتل للزمالك

دوليه

خطف الزمالك فوزا قاتلا من ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بستاد القاهرة اول من امس في ختام الجولة التاسعة عشر للدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 38 نقطة محتلا المركز الثاني وتجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر. سجل هدف اللقاء اللاعب الصاعد حسام أشرف في الدقيقة 90+3 بعدما أهدر الفريق العديد من الفرص خاصة في الشوط الثاني. من جانب اخر، يخطط الأهلي لاستعادة الانتصارات بالدوري المصري عندما يواجه أسوان اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ20 للمسابقة والتي تشهد اليوم أيضا مواجهة المقاولون مع الإنتاج الحربي وإنبي مع سموحة. الأهلي تعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق وقدم مباراة ضعيفة المستوى ما أقلق جماهيره ولذلك سيعمل اليوم على تحقيق الفوز مع تقديم عرض جيد.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك الوصيف بينما يأتي أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وسيستعيد الأهلي في مباراته أمام أسوان جهود صانع اللعب أحمد الشيخ الذي انتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من كدمة قوية في القدم كما يستعيد خدمات مدافعه ياسر إبراهيم العائد من إصابة لحقت به في مباراة ودية قبل نحو أسبوعين.

