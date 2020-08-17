الكويت بدأها بـ «النصر»

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انفرد الكويت بصدارة الدوري الممتاز بتغلبه على ضيفه النصر 2-0 أول من أمس على ستاد الكويت في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة. سجل هدفي الكويت أحمد الزنكي (55) وفهد الهاجري (73). ورفع الكويت رصيده إلى 33 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن مطارده القادسية صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وجاء لقاء الأول من امس بعد توقف طويل للنشاط الرياضي في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان آخر لقاء في الدوري الذي جمع الكويت مع الشباب يوم 19 فبراير الماضي والذي انتهى بفوز الكويت بثلاثية نظيفة.

وبدأ الهولندي رود كرول مدرب الكويت المباراة بتشكيلة ضمت الحارس حميد القلاف وفهد الهاجري وحسين حاكم وفهد حمود وسامي الصانع وعبدالله البريكي وشريدة الشريدة وأحمد الزنكي وفهد العنزي وفيصل زايد والعاجي جمعة سعيد. في المقابل أشرك الوطني أحمد عبدالكريم مدرب النصر الحارس محمد هادي وخليفة الراجحي وعبدالرحمن العنزي وأحمد عليان ومعاذ الظفيري والعاجي روبن وخالد شامان ومحمد دحام وحمود عايض ومحمد عليان وطلال العجمي. وفاجأ النصر مضيفه الكويت في الشوط الأول وظهر العنابي بصورة جيدة رغم اشتراك محترف واحد واللعب بعناصر شابة، وكاد محمد دحام أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من عارضة مرمى الكويت. واحتسب الحكم عمار أشكناني ركلة جزاء للكويت في الدقيقة 20 قبل أن يتراجع عنها بعد لجوئه إلى تقنية «فار» لوجود حالة تسلل على جمعة سعيد. واقتصرت خطورة الكويت على تسديدتين لفيصل زايد من ركلتين حرتين تصدى لهما الحارس محمد هادي، فأخرج الأولى إلى ركلة ركنية (34)، وأمسك بالثانية (44).

وتحسن أداء الأبيض في الشوط الثاني وتمكن من افتتاح التسجيل اثر عرضية من سامي الصانع أبعدها روبن فوصلت إلى أحمد الزنكي الذي روضها وسددها على يسار الحارس مسجلاً الهدف الأول (55). وبدا واضحاً معاناة نادي النصر من تراجع اللياقة البدنية الأمر الذي سهّل للكويت إضافة الهدف الثاني الذي جاء من ركلة ركنية نفذها فيصل زايد ووصلت إلى فهد الهاجري الذي قابلها برأسه وأرسلها إلى الزاوية البعيدة للحارس هادي (73).

