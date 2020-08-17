انطلاق تدريبات «حكام السلة»

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انطلقت أمس تدريبات حكام كرة السلة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة في منطقة صباح السالم، استعدادا لاستكمال ماتبقى من الموسم المعلق وللموسم المقبل. وتسعى لجنة الحكام في الاتحاد إلى تهيئة الحكام بصورة مناسبة من خلال حرصها على تواجد جميع الحكام في التدريبات اليومية وتنظيم بعض الاختبارات للتأكد من تمتعهم بالياقة البدنية ما يسهم في رفع مستوياتهم في إدارات المنافسات. وتعمل اللجنة أيضاً خلال الفترة المقبلة على تنظيم عدد من المحاضرات الفنية والورش التدريبية من أجل رفع مستوى التحكيم بصورة عامة واستقطاب حكام جدد يشكلون رافداً لمستقبل اللعبة.من جهة أخرى، تنطلق اليوم تدريبات منتخب الشباب (مواليد 2002) في 12:00 ظهراً على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله. ويستعد الفريق للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، كما يدرس اتحاد كرة السلة امكانية اشراك منتخب الشباب في بطولة الدوري الموسم المقبل سعياً منه إلى تجهيز الفريق بشكل مناسب للبطولات المقبلة.

