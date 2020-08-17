إيقاف تدريبات سلة كاظمة بسبب «كورونا»

محلية

توقفت تدريبات فريق كرة السلة في نادي كاظمة بسبب إصابة لاعب في الفريق بفيروس كورونا المستجد واشتباه بإصابة آخر. وعمل لاعبو الفريق والجهازين الفني والإداري مسحات للتأكد من خلوهم من الفيروس أمس. وتم تأجيل تدريبات الفريق لمدة أسبوع حتى يتم تعقيم الصالة واتخاذ الاجراءات الروتينية بهذا الشأن. ويستعد كاظمة لاستكمال بطولة كأس الاتحاد سبتمبر المقبل والتي توقفت مارس الماضي بعد تفشي الفيروس وتعليق جميع المنافسات الرياضية. ويعد البرتقالي العدة من اجل اعداد الفريق بصورة مميزة للموسم المقبل من خلال الاستفادة من قرار الاتحاد الجديد الذي يجيز انتقال اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما دون موافقة انديتهم وهو ضم لاعب الكويت السابق احمد المطيري ولاعب العربي يوسف بورحمة كما وقع عقد مع نجم الفريق احمد البلوشي وجدد للنجم احمد سعود.

