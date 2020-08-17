يوسف ناصر ... هاوٍ رسمي

محلية

أصبح لاعب نادي الكويت يوسف ناصر هاوياً ضمن الكشوفات الرسمية لدى اتحاد الكرة بعدما كان تم قيده كلاعب محترف بعد انضمامه لصفوف الابيض في يوليو بعقد لمدة 3 سنوات 2019 قادما من القادسية.

وجاء تحويل يوسف ناصر الى هاو وفقا للائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين وتحديدا في المادة 12 من البند الخاص في اللاعبين الهواة (الاحتراف الجزئي) والمحترفين وهذه المادة تختص في استعادة وضع الهواية حيث نصت البند الاول منها على التالي: (لايجوز لأي لاعب مسجل كمحترف ان يعاد تسجيله كهاو الا بعد مرور 30 يوما على الاقل من تاريخ آخر مباراة لعبها مع كمحترف) ومن ثم كان الكويت رفع اسم يوسف ناصر من القائمة الرسمية في اواخر يناير الماضي عقب تعرضه للاصابة في الكاحل مما استدعى استبعاده عن الفريق لفترة تجاوزت اكثر من 30 يوما، وكما ان اعادة قيده ضمن الكشوفات الرسمية للنادي لدى الاتحاد لاتستوجب ان تكون خلال الفترة الزمنية التي عادة ما يحددها الاتحاد لقيد وانتقالات اللاعبين. فالمادة الخاصة باللاعبين من لائحة المسابقات تمنح النادي الحق بالطلب برفع اسم اللاعب المصاب من القائمة مؤقتا شريطة ان الاصابة تمنعه من مزاولة اللعب لمدة 3 أشهر بشرط ان يقدم تقريرا طبيا من ثلاثة اطباء مصدقا من الطب الرياضي او هيئة طبية أخرى موقعا عليه لايقل عن ثلاثة اطباء ومعتمد من وزارة الصحة.

وكان يوسف ناصر خضع للعلاج في مستشفى اسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.ويذكر ان يوسف انتقل انتقالا حرا للعب في صفوف النهصة العماني واستطاع حينها ان يحصل على بطاقته الدولية في 2017.

