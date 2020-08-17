فليطح يهنئ بعودة المنافسات

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هنأ حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة الاسرة الرياضية بعودة المنافسات في جميع الالعاب بعد توقف استمر ما يقارب خمس أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما رفع اسمى آيات الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجميع الوزراء بعد الموافقة على عودة المنافسات الرياضية واستكمال منافسات الموسم الحالي والذي شهد اقامة مباراة الكويت والنصر ضمن منافسات الدوري الممتاز. واشاد فليطح ببادرة تكريم العاملين في الصفوف الاولي في مباراة الكويت والنصر تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. وطالب مدير عام الهيئة جميع الأندية والاتحادات الرياضية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة وزراه الصحة واللجنة الأولمبية والتي وضعت خارطة طريق عودة الأنشطة الرياضية واستكمال المنافسات.

