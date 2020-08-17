الفضلي: الساحل يعود للتدريب غداً

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ناشد مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الساحل يوسف الفضلي الهيئة العامة للرياضة مخاطبة الجهات المسؤولة لتسهيل عودة لاعبي الفريقين البرازيليين الذين تعاقد معهم النادي للموسم المقبل.

وقال الفضلي إن الفريق يحتاج للاعبيه المحترفين في الفترة الحالية من أجل الاستعداد للموسم المقبل خصوصاً أن الفترة بين انتهاء الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل قصيرة جداً، بالإضافة إلى خضوع اللاعبين لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكان الساحل تعاقد مع 4 لاعبين برازيليين، هم: موسيس لوكاس وليوناردو سيلفا وهنريك موتا ومارسيلو، ويأمل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الشاب يوسف جالي انضمام هؤلاء اللاعبين من أجل الاستعداد للموسم المقبل الذي يطمح فيه الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف الفضلي أن تدريبات الفريق من المنتظر أن تستأنف غداً بعد التوقف منذ الأربعاء الماضي بسبب إصابة لاعبين من الفريقين بفيروس كورونا، مؤكداً ان لاعبي الفريق خضعوا للمسحة الطبية الثانية، وسيعودون للتدريبات في حال ظهرت النتائج سلبية وسليمة. وأشار إلأن مدرب اللياقة في النادي الإيطالي لوكا سوريني سيكون موجوداً في التدريبات غداً بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

