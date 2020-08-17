التباعد الاجتماعي الصحيح.. 5 أمتار

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اكتشف علماء أميركيون أن مسافة التباعد الاجتماعي المعروفة وتقدر بنحو المترين «لا تكفي» لمنع انتشار عدى فيروس «كورونا» حيث نقل موقع «VOA» عن دراسة أجراها باحثون من مستشفى جامعة فلوريدا هيلث شاندز أن التوصية بالحفاظ على مسافة مترين فقط، ستوفر «إحساسا زائفا بالأمان» عند الناس. وأجريت الدراسة اعتمادا على عينات من الهواء تم جمعها من غرف المستشفى، والتي اكتشف فيها جزيئات معدية للفيروس على بعد 7 إلى 16 قدما، ما يعني «كوفيد-19» يستطيع الانتقال عبر الهواء بين مترين إلى خمسة أمتار. لكن الدراسة ورغم النتائج المقلقة التي خرجت بها لم تخضع للتحكيم العلمي.

