التركيبة السكانية (4)

الاخيرة

كثر الحديث هذه الأيام عن تصحيح التركيبة السكانية، وهو حديث قديم يتجدد بين الحين والآخر، وكلما طرأت مشكلة تتعلق بهذه الجالية الوافدة أو تلك. ورغم خطورة هذه المشكلة، وكثرة تداولها، الا انها طفت على السطح وبرزت بحدة خلال فترة جائحة «كورونا» التي فاجأتنا فكشفت الخبايا المتراكمة في تركيبتنا السكانية والاشكاليات التي تعتري اوضاع العمالة الوافدة. وهي، دون شك، اشكاليات تراكمت عبر سنين في التركيبة السكانية افرزتها الاختلالات الحادة في سوق العمل بشكل عام، وفي قوة العمل الوافدة بشكل خاص. ورغم التنبيه المتواصل لما يولده ذلك من آثار سلبية على الدولة والاقتصاد والمجتمع، الا ان «عمك اصمخ»، ولم تكلف الحكومات المتعاقبة عبر عقود نفسها عناء التوقف عند تلك المشكلة ومعالجتها معالجة صحيحة وجذرية. ولم يخطر ببال احد ان هذه الجائحة اللعينة سوف تكشف المستور، وتوقد ما يعتمل في الصدور.

ان اختلالات التركيبة السكانية كانت، وستبقى، من التحديات الرئيسة التي تواجهنا منذ سبعينيات القرن الماضي، ومنذ بدأ النمو السكاني المرتفع، الطبيعي وغير الطبيعي، يضع بصماته وآثاره على الدولة والمجتمع، فأنتج تركيبة سكانية مختلة وسوق عمل اكثر اختلالا، واصبح كل منهما هماً ثقيلا يقض مضاجعنا، ويربك ادارة مواردنا، ويضعف قدرتنا في تكوين رأسمال بشري موات للتنمية، ما يضع تصحيح التركيبة السكانية على رأس الأولويات. وغني عن البيان، ان اعادة رسم التركيبة السكانية هي في حقيقة الأمر اعادة تنظيم هيكل السكان والهيكل المجتمعي، وهي ليست بالأمر الهين بل هي امر في غاية الصعوبة والتعقيد. فالأمر يحتاج إلى تخطيط سكاني واعٍ، وسياسات سكانية جديدة ومدروسة، وقرارات حازمة، ولا ابالغ اذا قلت ان الأمر يتطلب تضحيات وتغيير في انماط العمل والحياة. وفي كل الأحوال، فان المسألة لا تعالج بتصريح هنا، وبيان هناك، أو وعود لا تنفذ، وهي ليست ايضاً 30 في المئة مقابل 70 في المئة أو العكس، فالمسألة ليست بهذه البساطة.

ان الخطورة القائمة والمحتملة، على الاقتصاد والمجتمع، لا تتولد من تركيبة سكانية مختلة فقط، فهذا نرى ملامحه في عدة دول، ولكنها تتولد من حدة وعمق هذه الاختلالات في تركيبتنا السكانية التي تجعل الكويتيين اقلية مقابل وافدين يتجاوزون اكثر من الضعف، وقوة عمل وطنية لا تشكل سوى الربع من العدد الكلي للعمالة، واذا كان لذلك اسبابه، فله ايضا محاذيره ومخاطره على المجتمع والثقافة والهوية الوطنية، وتلك جميعاً لها اهميتها القصوى في الأمن الوطني والأمان المجتمعي، ما يحتم المعالجة الجذرية المدروسة، ويجعلها اولوية وطنية.

ان الخطر في ظاهرة اختلال التركيبة السكانية لا يكمن في وجودها بحد ذاته، ولكنه يكمن كذلك في استمرارها، أو عدم القدرة في مواجهتها، أو لنقل بالفشل في معالجتها،فذلك لابد ان يدق ناقوس الخطر.

واذا راجعنا جميع خطط التنمية، بما فيها الخطة الحالية، سنجد ان زيادة نسبة الكويتيين مقابل الوافدين هدف اساس من اهداف الخطة، غير انه، وبنهاية الخطة لا نرى تقدما ملحوظا أو نتائج مطمئنة تبشر بالتغيير، فيستمر الوضع كما هو عليه، ان لم يشهد تفاقماً. وذلك يطرح، دون شك، تساؤلات مهمة حول المستقبل، فهل سيبقى الكويتيون اقلية في بلدهم؟

ان الشق الأكثر اهمية هنا هو الأثر المباشر لتركيبة سوق العمل على التركيبة السكانية، ما يجعل من الضروري ان ينطلق أي تصحيح هيكلي في التركيبة السكانية من اصلاح هيكلي لسوق العمل وتركيبة العمالة الوافدة، وينسجم مع الاحتياجات الواقعية من التخصصات والمهن والمهارات المطلوبة من العمالة الوافدة في مختلف القطاعات والأنشطة. وبالنظر إلى ان سوق العمل مكون اساس في اقتصادنا الوطني، فان أي تغييرات سريعة وغير مدروسة فيه، أو في تركيبته أو في حجم العمالة، ستنعكس دون شك على دوره في النمو الاقتصادي وعلى مستويات التضخم، فالاستغناء السريع وغير المدروس عن العمالة الوافدة في قطاع معين سيؤدي إلى بطء النمو في هذا القطاع، وارتفاع معدل التضخم فيه وفي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. وفي ضوء ذلك، لا ينبغي علينا ان نضع الحصان خلف العربة، أي ان لا يكون اصلاح التركيبة السكانية وسوق العمل بقرارت من وزارة أو مجلس الوزراء أو حتى بقانون من مجلس الأمة، فتلك جميعا ادوات تنفيذية لا ينبغي التسرع فيها، والأولى ان تقوم جهات وطنية مختصة، تمتلك الأدوات والوسائل لاعداد دراسات دقيقة، ومتأنية، ووفق بيانات واقعية لمعالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية وبسوق العمل في اطار من التخطيط السكاني الشامل.

وقبل ان اختم هنا، اود الاشارة إلى قناعتي التامة بأننا نشتري قوة عمل لأعمال ومهام نستطيع نحن بأنفسنا القيام بها سواء في منازلنا أو في مختلف انشطة سوق العمل. ولا شك، ان شراء قوة عمل نستطيع ان نقوم بها له كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة ليس اقلها المليارات من التحويلات الخارجية التي تقوم بتحويلها العمالة الوافدة. ان الانتاجية لدينا منخفضة، بل منخفضة جدا، ولمستويات غير منطقية، ومن جانب آخر، وبصراحة المحب، نحن لا نستورد عمالة متقدمة المهارات والقدرات لتعمل في وكالة ناسا أو ميكروسوفت أو هواوي أو جنرال موتورز فنحن ليس لدينا مثل ذلك، وجل انشطتنا الاقتصادية لا تنتمي للثورة الصناعية الرابعة، ولا حتى للثالثة أو الثانية، وتتطلب مهارات وقدرات بشرية نستطيع توفيرها بكل سهولة من مواردنا البشرية الوطنية، فلماذا نبالغ في استيراد قوة عمل لتقوم بما نستطيع نحن القيام به؟.

