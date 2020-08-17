«المالية البرلمانية» رفضت «الدين العام»

الأولى

رفضت اللجنة المالية البرلمانية امس مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية الدين العام. وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة رفضت قانون عقد قروض عامة الدين العام بقيمة 20 مليار دينار لأسباب عديدة منها عدم وجود خطة اصلاح حكومية واضحة لتنوع ايرادات الدولة. وذكرت أن نتيجة التصويت على المشروع جاءت برفض 4 نواب وامتناع نائب واحد. واضافت الهاشم ان اللجنة وافقت على تعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة بعدم جواز السحب من الصندوق، بالاضافة إلى ان تحويل نسبة العشرة في المئة من الايرادات إليه لا يتم اذا لم يكن هناك فائض مالي.

من جانب آخر رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرا إلى مجلس الأمة بشأن ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة عن الفترة من 2016 إلى 2018.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتكليف الحكومة الرجوع مدنياً على كل وزير أصدر قراراً بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، أو غيرهم بأوامر شفوية لأنه أضاع أموال الدولة، ولم يكن أميناً عليها. واشارت في تقريرها إلى أن هناك 671 عسكرياً مفروزين في مكاتب وزراء جهاتهم، يعمل 646 واحداً منهم بأوامر شفوية لصالح مجموعة من النواب.

وكشفت اللجنة انه تم صرف 14 مليون دينار في تلك الفترة، منها 3 ملايين دينار بدلات للمفروزين تقاضوها دون استحقاق، لأنهم لم يعملوا كعسكريين.

وأضافت اللجنة ان هناك كتابا رسميا وصل اليها من وزير الداخلية أكد أنه سبق ان تم إنهاء ندب 26 عسكرياً من منتسبي الوزارة المذكورين في تقرير ديوان المحاسبة وباشروا أعمالهم بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات نحو التسوية المالية بخصوص البدلات غير المستحقة التي صرفت لهم.

من جانب آخر، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب ماجد المطيري ان اللجنة المالية وافقت على تعديل المادة 8 من قانون 2008/6 بالاجماع.

وأضاف ان اللجنة اجتمعت للتصويت على هذا التعديل الخاص بقيمة نهاية الخدمة لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية البالغه 7 ملايين و164 الف دينار والذي حظي بموافقة الحكومة التي حضر عنها وزير المالية براك الشيتان.