«الجنايات»: جهاز المراقبين الماليين «حاضر غائب»

الأولى

قضت محكمة الجنايات، امس، بإدانة 20 متهما وبراءة 4 في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلامياً باسم ضيافة الداخلية حيث حكمت على عادل الحشاش بالحبس لمدة 30 عاماً وعزله من وظيفته والزامه وآخرين برد 120 مليون دينار كما قضت بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال بالاضافة الى كل من ماهر حسين البغلي وعبير حسين معرفي بالحبس سنتين مع وقف النفاذ. وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان وعزلها من وظيفتها ومحمد طارق الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط، ونور الدين الكتاتني وحسن عباس اسماعيل ورضوان محمد يوسف 10 سنوات لكل منهم.

وحكمت بالسجن لمدد متفاوتة في القضية لكلٍ من وليد الصانع 17 سنة وعزله من وظيفته، أيمن سلامة 30 سنة، عبدالله الحمادي 17 سنة احمد عبدالعزيز محمد و اسامة صالح مولي بالحبس 7 سنوات حمد ابراهيم التويجري 15 سنة عبدالله المشاري 15 سنة.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من محمد علي الكاظمي، وأحمد غسان الخالد، ومحمد علي عباس محمود وصلاح الدين حسن العقبي.

وغرمت الجنايات 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية ضيافة الداخلية.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها ان جهاز المراقبين الماليين حاضر بالمسمى غائب بالفعل وان المناقلات المالية بين بنود الميزانية يفتح بابا للعبث بالمال العام، وان مدير الاعلام الامني استغل منصبه وجهز الادوات للانقضاض على المال العام واصفة اياه بأنه صاحب فكر خبيث اعد المخطط ووزع الادوار والغنائم.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها أن مجريات الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتي الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة المهمة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل.

واشارت الى ان تقرير ديوان المحاسبة اورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بها والذي يبرز الدور الكبير والمهم له في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة.

وقالت المحكمة ان التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب كل البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين بل يجب بيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة واهدافها لضبط اجراءات الرقابة اللاحقة -كحد أدنى- على مصاريفها.

واشارت الى ضعف الانظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الاجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته مما يدل على أن العبرة ليس بكثرة الجهات الرقابية وتعددها بل في فعاليتها على أرض الواقع وجديتها بتحقيق الغرض الحقيقي من انشائها.