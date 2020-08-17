«النفع العام» تطالب رئيس الوزراء باستراتيجية للحفاظ على ثروات الوطن

الأولى

طالبت 28 جمعية من جمعيات النفع العام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإيجاد استراتيجية فورية وعاجلة للحفاظ على ثروات الوطن وإدارتها وفق منهج فني وعلمي، وذلك من خلال تسكين الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية وخصوصا في الجهاز المالي للدولة وفق متطلبات الكفاءة والنزاهة والأمانة الوظيفية.

وقالت في بيان لها نطالب بالعمل على إقرار قانون وطني لمعايير التعيين في الوظائف القيادية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وينسجم مع برنامج الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة لما فيه من خير لمصلحة الوطن. ودعت إلى حسن اختيار القيادات الإدارية والمالية في الوظائف العامة للدولة حسب نظم وضوابط توجب الأخذ بها كاستحقاق وطني، وخاصة بعد أن عصفت بالكويت عبر السنوات الماضية رياح عاتية من الفساد أضرت بها وأثقلت كاهلها.

وقالت ان هذه الجائحة كشفت عن الفساد في أبشع صوره، ويأتي على رأس هذه الجرائم جريمة غسل الأموال، وما تبعها من رشى، لافتة الى ان التعدي على المال العام تم بشكل سافر كشف بما لا يقبل اي شك عن هشاشة الجهات الرقابية وفساد النظام الإداري والمالي في الدولة.

وزادت عندما يتفشى الفساد الإداري والمالي في أي دولة فمن المؤكد ان ذلك سيؤدي إلى اختلال حركة العمل وتوقف عجلة التنمية والبناء، حيث تحل الفوضى والاضطراب في كل منحى من الحياة في الدولة، وطبيعي أن يؤدي هذا النوع من الفساد إلى استنزاف جميع الموارد والطاقات المادية والبشرية وينتهي إلى تهديد سيادة الدولة ومكانتها الدولية بسبب ما ستعانيه من مديونيات هائلة تكون نتائجها الحتمية عدم الوفاء بالمتطلبات المستقبلية للدولة.

وأضافت: سمو الرئيس، إن الواجب الوطني والتاريخي يحتم وأنت على رأس السلطة التنفيذية سرعة القضاء على مكامن الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في كل مفصل من مفاصل الدولة، وسببه الأكبر اختيار قيادات على رأس العمل حسب منظومة الترضيات السياسية والفئوية على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وإلغاء مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة والأمانة في العمل حتى أصبح الكثير من مراكز العمل مرتعا لتحالف الفاسدين وملاذا آمنا لهم يحميهم من أن تصل إليهم طائلة العقاب.

وختمت بالقول لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الإدارات الرقابية في الدولة لم تقم بدورها الرقابي كما يجب، وحسب المعايير والضوابط المعتمدة دوليا، وذلك -كما بينّا- بسبب غياب الكفاءات الوطنية ذات النزاهة وهم كثر، عن مفاصل العمل بالدولة، بل حلّ في الكثير منها فئة قد تكون قليلة لكنها أضرت بالكويت عندما تجردت من الأمانة الحقة والوفاء للوطن كما يجب.