المتهم الأول نفذ مخططاً إجرامياً لغسل الأموال

الأولى

أشارت المحكمة في قضائها إلى ان المتهم الأول عادل الحشاش كشف عن شخصيته المتلهفة لجني ثمار جريمته واستلام نصيبه الكبير من مخططه الخائب وذلك عبر شيكات صادرة من المخولين بالتوقيع عن الشركات والمؤسسات المشار إليها بمبلغ أربعة عشر مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعين دينارا، ثم قام بنفسه بتوزيع باقي غنائمه على أهم اللاعبين في المرحلة الأخيرة عبر اهم أدواته الاجرامية (المتهم الثاني والعشرون أيمن السيد سلامة صالح) وذلك بقيام الأخير باصدار شيكات لصالح المتهمين الخامس والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين تمثل عمولات تتفاوت مبالغها كما هو مبين تفصيلا في تقرير الاتهام.

ومضت المحكمة تقول: ولم يكتف المتهم الأول بنهب موجودات بند الضيافة خلال فترات الواقعة بل كان يترصد بخبث ونفس نهمة خائبة ما يجري فيما يسمي بند المصروفات الخاصة، ولا سيما ان اجراءات صرف المطالبات المالية فيه ابسط بكثير من باقي بنود الميزانية، فعاد واستنجد بأبرز أدواته الاجرامية واهم معاونيه المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح، وطلب منه تزويده بفواتير مزورة تتضمن مطالبات مالية وهمية، كما طلب من المتهم الرابع وليد خالد تمرير المعاملات في الادارة العامة للشؤون المالية ومن المتهم الخامس عبدالله محمد، استكمال دور الناقل للأموال المستولى عليها، وتنفيذا لذلك قدم المتهم الثاني والعشرون فواتير مزورة تسلمها المتهم السادس نور الدين جابر، وقام باعداد قوائمها المالية الوهمية تحت اشراف المتهم الأول، ثم تلقفها المتهم الرابع وأزال عنها العقبات حتى وصلت الى المخولين بالتوقيع على حساب وزارة الداخلية ومنهم ايضا المتهم الرابع وآخرون حسنو النية فأصدروا شيكات في غير الأغراض المخصصة لها لأمر المتهم الخامس عبدالله محمد استناداً للفواتير المزورة والقوائم المالية الوهمية، على أن يتولى المتهم الأخير صرفها ونقلها ثم فرز نصيبه منها وتسليم الباقي للمتهم العاشر أحمد عبدالعزيز محمد ويقوم الأخير بناء على أوامر رئيسه المتهم الثاني والعشرين بايداعها في حسابات الشركتين، وأخيراً تسليم الحصة الأكبر منها للمتهم الأول عادل الحشاش، وقد بلغ اجمالي المبالغ المستولى عليها من هذا البند عشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثلاثة وخمسين دينارا وثمانمائة فلس.

وأشارت المحكمة الى ان مجريات الدعوى على نحو ما سلف تنم بلا شك على ان الجرائم المشار اليها لم تكن لتتم بتلك الطريقة العبثية المفضوحة لولا تفشي الاهمال وغياب المسؤولية والرقابة الداخلية والمتابعة وتولي غير الأكفاء مناصب قيادية واشرافية ومنحهم صلاحيات واسعة غير منضبطة وفي غير محلها وذلك في وزارتي الداخلية والمالية على حد سواء، وهو ما كان يستوجب حينها المساءلة السياسية المستحقة بالاضافة الى ما تم من اجراءات جزائية بحق المتهمين المذكورين.