«KIB» 29 مليون دينار الإيرادات التشغيلية خلال 6 أشهر

مال وأعمال

أعلن الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيق ايرادات تشغيلية بمبلغ 29 مليون دينار تقريباً.

وقد اظهرت النتائج نمو اصول KIB بـنحو 399 مليون دينار تقريبا وبنسبة 17% وصولاً الى 2.75 مليار دينار تقريبا مقارنة بـنحو 2.35 مليار دينار تقريباً في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 228 مليون دينار وصولاً الى 1.95 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 1.72 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نمواً بنسبة 13% بالاضافة الى نمو حجم محفظة الاستثمارات (الصكوك ذات الجودة عالية) بنحو 90 مليون دينار تقريباً. من جانب آخر، ارتفعت حسابات المودعين بنحو 144 مليون دينار وبنسبة 10% تقريباً وصولاً الى 1.57 مليار دينار مقارنة مع 1.43 مليار دينار تقريبا في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 259 مليون دينار تقريباً.

نتائج جيدة

وتعقيباً على اداء ونتائج البنك خلال النصف الأول من العام 2020، اعتبر الجراح انها نتائج جيدة جاءت تزامناً مع توجيهات وقرارات مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي، في مواجهة التحديات الغير مسبوقة والمتمثلة في تفشي وباء (كوفيد-19) حول العالم، وتداعياتها وآثارها السلبية عبر مختلف القطاعات المجتمعية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، وتراجع اسعار النفط وما خلفه ذلك من تأثيرات على القطاع الاقتصادي بشكل عام، والمصرفي بشكل خاص. والتي كانت من ابرز اسباب الضغط على الربحية، خوفاً من ارتفاع تكاليف الديون، بالاضافة لهدوء السوق وانحسار المعاملات المالية للأفراد والشركات، بشكل نسبى خلال هذه الفترة.

مشيراً في الوقت ذاته الى ان جهود وتوجيهات بنك الكويت المركزي لمكافحة الفيروس ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الدولة والأفراد والشركات على حدٍ سواء، ومنها تأسيسه صندوق خاص بقيمة 10 ملايين دينار بمشاركة البنوك المحلية لدعم الاحتياجات العاجلة في مواجهة هذه الأزمة والذي ساهم فيه KIB بما يقارب النصف مليون دينار. الى جانب منحه تمويلات ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاء والشركات المتضررة من هذه الأزمة عن طريق تمويلات مشتركة مع البنوك المحلية وهو الأمر الذي طبقه KIB الذي بدأ باستقبال طلبات التمويلات الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة فيروس كورونا بحسب الشروط التي اقرها بنك الكويت المركزي. بالاضافة الى تأجيل تحصيل اقساط كل من التمويل الاستهلاكي والاسكاني وبطاقات الائتمان لفترة ستة الأشهر ابتداء من شهر ابريل 2020 من دون تحميل اي ارباح اضافية نتيجة لذلك التأجيل، حيث اعتبر ذلك بمثابة دعم سيولة قصيرة الأجل لمعالجة مشكلات التدفق النقدي المحتمل للعملاء واستجابة للآثار المترتبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

سياسات مرنة

هذا وقد افاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين ان KIB استمر طوال الشهور الماضية بتقديم خدماته للعملاء دون تقصير وذلك بفضل ولاء موظفيه واخلاصهم في العمل. موضحاً انه تم اتباع سياسات مرنة لانجاز معاملات العملاء والتي شملت العمل عن بعد وتشكيل فريق خاص لتلبية احتياجات العملاء بالاضافة الى تطوير شبكة الخدمات الالكترونية المتاحة على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع حيث قمنا بطرح 6 خدمات جديدة ضمن اطار الخدمات المصرفية للأفراد، والتي تتيح للعملاء الحاليين امكانية فتح وديعة، وفتح حساب، واصدار بطاقة مسبقة الدفع او ائتمانية، وطلب مرابحة عبر الخدمة الهاتفية باتباع خطوات بسيطة وسريعة وآمنة، بهدف تلبية احتياجات العملاء خلال الظروف الراهنة عبر الخدمة الهاتفية او الانترنت.

من جانب اخر فقد اشار الى ان نسب التوزيعات على حسابات المودعين تعتبر من افضل العوائد، حيث سجلت وديعة طويلة الأمد بالدينار عائد سنوي يبلغ 2%، ولوديعة KIB السنوية بنسبة 1.450% وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. في حين بلغ العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار 0.750% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، فضلاً عن ان توزيع الأرباح على حساب التوفير الاستثماري يتم بشكل ربع سنوي والذي يعكس اداء البنك. هذا وقد تم ايداع الأرباح في حسابات السادة المودعين فور اعلان النتائج المالية.

لاعب أساس

وقد ذكر ان الاستراتيجية الاستثمارية لـ KIB تركز على ان يكون لاعباً رئيساً في سوق رأسمال الدين الاقليمي، حيث يواصل البنك المشاركة في الاصدارات ذات الجودة العالية في جميع انحاء المنطقة. فقد قام البنك بالمشاركة كمدير رئيس مشترك وحافظ سجلات مشترك لاصدار صكوك بنك قطر الدولي الاسلامي، وكذلك كمدير رئيس مشترك لاصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار اميركي، بالاضافة الى انه تم اختيار KIB ليكون المدير المشترك لأول اصدار من نوعه لـ صكوك استدامة يصدرها البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار اميركي لمدة خمس سنوات، بهدف التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد في الدول الأعضاء. معتبراً ان هذه المشاركات ساهمت في تعزيز دور البنك ومكانته في السوق الاستثماري على الصعيد الدولي وذلك في اطار جهوده المستمرة للقيام بدور نشط وفعال في سوق رأس مال الدين.

التحول الرقمي

كما اشار الى سعي KIB لأن يصبح قائماً على التحول الرقمي في المقام الأول من حيث تزويد عملائه بخدمات رقمية بسيطة ومتقدمة، وتوفير تجربة رقمية مميزة. حيث يطالب العملاء بشكل متزايد بالخدمات الرقمية، وهو التوجه الذي اسفرت جائحة كورونا عن تسارعه، وسيتعامل البنك مع هذا التغير من خلال منتجاته الرقمية المميزة المصممة لتوفير تجربة رائعة للعملاء. بالاضافة الى انه تتضمن الخطة الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي تهدف الى اتمتة عملية اجراء التقييمات العقارية بهدف تقليل الوقت وزيادة مستوى الدقة والفعالية ولاستقبال عروض التمويل العقاري ومعالجتها بصورة آلية، الى جانب بناء تجربة فريدة وواسعة على مستوى السوق العقاري محلياً. وكذلك تصميم برنامج شامل للتميز في تخفيض التكاليف وخطة التنفيذ لتعزيز مستوى الفاعلية بما يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة.

وأضاف ان KIB قام بالأخذ بعين الاعتبار العديد من التدابير والاجراءات (بالاضافة الى استمرارية الأعمال - المبادرات التكنولوجية - خطط الطوارئ) لتخفيف الأثر من المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية، مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية جنباً الى جنب مع الاستمرار في مراقبة معدلات كفاية رأس المال والسيولة والنسب الأخرى.

كما اشار ان KIB يواصل سعيه نحو تحقيق معدلات نمو في مؤشراته المالية وذلك بفضل استمرار انتهاج سياسات تحوطية حصيفة وتحديث نموذج اعماله وتعزيز خدماته الالكترونية، فضلاً عن خطط النمو الاستراتيجية التي يتبعها خلال الأزمات والتي تمكنه من تخطي التحديات وادارة المخاطر على اختلافها.

