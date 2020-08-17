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مال وأعمال

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الشايع رئيساً لـ«بنك بوبيان» بالتزكية


أعلن بنك بوبيان عن انتخاب عبدالعزيز الشايع رئيساً لمجلس ادارة البنك بالتزكية خلفاً لمحمود الفليج الذي وافته المنية الاسبوع الماضي. وحسب الاجراءات المتبعة في مثل هذه الظروف فان البنك قد اعلن الاسبوع الماضي دخول فهد الفوزان كعضو في مجلس الادارة كونه عضو الاحتياط الأول في الانتخابات الأخيرة في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس الادارة اليوم الأحد حيث تم اختيار الشايع رئيسا. وكان الشايع قد انضم الى مجلس ادارة بنك بوبيان في 2009 حيث يمتلك اكثر من 40 عاما خبرة في مجال التجارة العامة والعقار من خلال ادارته لاحدى الشركات التجارية المعروفة.


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