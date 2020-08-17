«اتحاد السفر»: الحجر المؤسسي للقادمين على نفقتهم خطوة في الاتجاه الصحيح

مال وأعمال

أكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية انه تعقيباً على ما نشر في وسائل الاعلام عن وجود دراسة حكومية لوقف قرار منع دخول الوافدين من 31 دولة، وذلك بعد التنسيق المسبق مع كل من السلطات الصحية والادارة العامة للطيران المدني في الكويت وتطبيق الحجر المؤسسي هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال اتحاد السفر ان هذا القرار من شأنه تنشيط قطاع شركات الطيران الوطنية وانقاذ 430 مكتب سفر ومد جميع الفنادق الكويتية بالأكسجين وتحريك قطاعات كثيرة مرتبطة بقدوم المسافرين كالاغذية وغيرها، لافتا الى ان الحجر المؤسسي لن يكلف الدولة اي اعباء مالية حيث ان الحجر المؤسسي سيكون في هذا المرة على نفقة القادمين الخاصة كما هو معمول به في الأردن وعدد من الدول. وأكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية ان هذا الاجراء في حال تطبيقه سوف يكون بداية لفتح الاقتصاد وتعجيل عودة الحياة الى طبيعتها وأن ايجابيات هذا القرار ستكون كبيرة كما سيسهم في تسهيل عودة العاملين في بعض القطاعات المهمة والحيوية وأن ايجابيات السماح بعودة المقيمين مع التقدم في مراحل عودة الحياة الطبيعية هو من الناحية العملية افضل من تطبيق الاجراءات الصارمة وغلق البلاد ووقف عجلة الاقتصاد.

