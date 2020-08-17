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«البترول» تُحذر عملاءها من الإعلانات المشبوهة

علي حامد
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الإثنين 17 أغسطس 2020

دعت مؤسسة البترول جميع عملائها ومنتسبيها الى عدم الانجراف وراء الاعلانات المشبوهة التي يتم تداولها في بعض المواقع الالكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتوفير فرص استثمارية مميزة تدر ارباحاً وفيرة عن طريق ايداع بعض المبالغ المالية عن طريق هذه المواقع.
وتتركز أنشطة شركة البترول في استكشاف النفط وانتاجه والبتروكيماويات والتكرير والتسويق والنقل.
وتسعى المؤسسة لادارة وتشغيل هذه الأنشطة المتكاملة في جميع انحاء العالم بأكثر الطرق فعالية وكفاءة.
والمؤسسة شركة كويتية تابعة للدولة، مقرها الرئيس في مدينة الكويت. وتأسست هذه الشركة في 27 يناير 1980 كشركة ام تضم جميع الشركات النفطية الكويتية كشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت تحت مظلتها، وتقوم الشركة بانتاج النفط ونقله وتكريره من خلال الشركات التابعة لها.


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